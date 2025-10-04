Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Atletismo

4.000 corredores se citan mañana en la primera gran popular

El Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, de récord, cuenta con Loyo y Pelayo, ganadoras en 2022 y 2023, entre las inscritas

M. Oiartzun

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:38

El Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, la primera popular multitudinaria de la temporada otoñal, reunirá mañana a 4.000 participantes por las calles ... de la capital guipuzcoana. La cita, homologada e incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo, contará con corredores de 53 nacionalidades. Es la primera vez que una prueba de 21,097 kilómetros alcanza los 4.000 inscritos en Gipuzkoa.

