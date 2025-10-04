4.000 corredores se citan mañana en la primera gran popular

El Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, la primera popular multitudinaria de la temporada otoñal, reunirá mañana a 4.000 participantes por las calles ... de la capital guipuzcoana. La cita, homologada e incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo, contará con corredores de 53 nacionalidades. Es la primera vez que una prueba de 21,097 kilómetros alcanza los 4.000 inscritos en Gipuzkoa.

Entre los apuntados para tomar la salida en esta prueba que arrancará en el Boulevard de Donostia mañana a las 9.30 horas hay prácticamente 1.500 mujeres (37%), con la alavesa Elena Loyo y la cántabra Irene Pelayo a la cabeza. Son las ganadoras de 2022 y 2023, respectivamente, y buscarán su segunda txapela en esta carrera.

La carrera masculina, por su parte, se presenta muy igualada, con un grupeto de atletas de nivel del que resulta complicado aventurarse a dar un favorito. Entre ellos está el guipuzcoano Iraitz Arrospide, segundo en 2024 y que quiere la victoria en casa. No lo tendrá fácil ante el uruguayo Nicolás Cuestas o los catalanes Artur Bossy y Mourad Mounim.

Entre los inscritos también hay que destacar a atletas como Jaume Leiva, Unai Arroyo, Gonzalo Fuentes, Javi Menta, Imanol Larrañaga, Ander Sagarzazu, Maite Arraiza, Nerea Egia, Sara Benedí, Beatriz Martínez o la argentina Fernanda Erica Martínez.

Hasta cuatro barrios sufrirán diferentes cortes y afecciones al tráfico. Por ello, desde las 5.00 y hasta las 14.00, el Boulevard estará cerrado al tráfico. Hacia las 9.00 se procederá al cierre de las calles del circuito de la carrera y se prevé que la apertura del tráfico en el Centro sea a las 12.30, en el Antiguo sobre las 11.00 y en Amara hacia las 11.30. Además, los viajes en los autobuses de Dbus serán gratuitos.

Otras dos carreras

También mañana se disputan dos clásicas como la Zumaia Flysch Trail, con carrera de 14 y 24 kilómetros y alrededor de 700 participantes, y la Txingudi Korrika, entre Hendaia, Irun y Hondarribia (10K), con 800 y con los hermanos Aramendi como participantes destacados.