Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones por un accidente en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL DIARIO VASCO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Motor

Evita sustos en tus viajes y hazte con este inflador de ruedas de coche: eléctrico, compacto y multifunción

Combina portabilidad, rapidez y multifunción en un solo dispositivo compacto, ideal para mantener tus neumáticos y dispositivos siempre listos durante cualquier viaje o emergencia.

Redacción De Tiendas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:58

El Ipflin Compresor Aire Portátil se ha convertido en una solución versátil y práctica para quienes buscan mantener sus neumáticos en óptimas condiciones durante viajes, desplazamientos diarios o situaciones de emergencia. Este inflador de ruedas compacto destaca por su capacidad para alcanzar hasta 150 PSI y su diseño ligero, lo que permite guardarlo fácilmente en el maletero o incluso en una mochila. La combinación de portabilidad y potencia lo hace especialmente útil para familias que buscan seguridad en carretera o para conductores que prefieren estar preparados ante cualquier imprevisto.

Este inflador eléctrico no solo sobresale por su rapidez y precisión, sino que también ofrece detalles pensados para la comodidad del usuario, como la posibilidad de cambiar entre varias unidades de presión y utilizarlo como batería externa para cargar dispositivos móviles.

VENTAJAS

El Ipflin Compresor Aire Portátil ofrece una serie de ventajas que lo diferencian de otros infladores eléctricos del mercado, especialmente para quienes buscan una solución práctica y multifuncional en sus desplazamientos. Su diseño ultracompacto y ligero facilita el transporte y almacenamiento, permitiendo llevarlo en el maletero, la guantera o incluso en una mochila. Esto resulta especialmente útil en situaciones de emergencia o durante viajes largos, donde el espacio y la rapidez de acceso son determinantes.

Una de las fortalezas más relevantes es su velocidad de inflado y precisión. Gracias a su capacidad para alcanzar hasta 150 PSI y su pantalla LED HD, el usuario puede inflar neumáticos de coche en apenas dos minutos y monitorizar la presión con exactitud, evitando errores comunes en modelos menos avanzados. El sistema de apagado automático añade una capa de seguridad, ya que previene el sobreinflado y contribuye a la durabilidad tanto del neumático como del compresor.

El carácter polivalente del Ipflin Compresor Aire Portátil se refleja en su función 3 en 1: además de inflar, incorpora una linterna LED con varios modos (incluyendo SOS) y una batería externa de 5000 mAh para cargar dispositivos móviles. Esta combinación de herramientas resulta ideal para quienes buscan un equipo de emergencia completo, capaz de responder a imprevistos tanto en carretera como en actividades al aire libre.

Newsletter

Inflador Ruedas Coche con linterna y batería recargable

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Help Flash: Hazte ya con tu luz de emergencia homologada para una máxima seguridad vial

Help Flash: Hazte ya con tu luz de emergencia homologada para una máxima seguridad vial

Deja tu coche como el primer día con estas limpiadoras a presión

Deja tu coche como el primer día con estas limpiadoras a presión

Seguridad certificada y visibilidad 360° para coche y trabajo con estos chalecos reflectantes homologados

Seguridad certificada y visibilidad 360° para coche y trabajo con estos chalecos reflectantes homologados

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  4. 4

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  5. 5 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  6. 6

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  7. 7

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  8. 8 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  9. 9

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  10. 10 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Evita sustos en tus viajes y hazte con este inflador de ruedas de coche: eléctrico, compacto y multifunción

Evita sustos en tus viajes y hazte con este inflador de ruedas de coche: eléctrico, compacto y multifunción