Tecnología en el hogar

Olvídate de tus plantas cuando no estés en casa gracias a este sistema de riego automático

El Landrip MY-DT-S02 facilita el riego y la fertilización de tus plantas de interior gracias a su programación intuitiva y diseño eficiente que ahorra hasta un 70% de agua.

Redacción De Tiendas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:16

El cuidado de las plantas de interior puede ser un reto, especialmente cuando se trata de mantener un riego constante durante las vacaciones o en días de mucho trabajo. El Landrip MY-DT-S02 surge como una solución eficiente para quienes buscan automatizar el riego y despreocuparse de la hidratación diaria de sus plantas. Este sistema de riego automático destaca por combinar riego y fertilización programables, lo que permite planificar tanto el suministro de agua como de nutrientes de manera sencilla y precisa.

VENTAJAS CLAVE

El principal atractivo del Landrip MY-DT-S02 reside en la automatización completa del riego y la fertilización, lo que libera al usuario de la rutina diaria y reduce el riesgo de olvidos, especialmente durante vacaciones o ausencias prolongadas. Su capacidad para programar tanto el riego como la dosis de nutrientes es poco común en sistemas de esta gama, lo que permite un cuidado más integral de las plantas de interior.

 

Comprar en Amazon

Entre sus beneficios destaca el ahorro de agua de hasta un 70% respecto a los sistemas de goteo convencionales, ya que la bomba y el temporizador suministran el agua directamente a la raíz, evitando el desperdicio y los problemas derivados del exceso de humedad. Este enfoque no solo es más sostenible, sino que también protege la salud de las plantas al mantener el sustrato en condiciones óptimas.

La facilidad de uso es otro punto fuerte: la pantalla LCD de gran tamaño y la memoria inteligente hacen que la programación sea intuitiva y que no se pierdan los ajustes aunque se corte la corriente. Además, la doble fuente de alimentación (USB tipo C y pilas AA) proporciona una seguridad adicional frente a posibles fallos eléctricos, algo que no todos los modelos del mercado ofrecen.

Sistema de riego automático para plantas de interior

Comprar en Amazon

