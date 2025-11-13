Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tecnología en el hogar

Los mejores teléfonos inalámbricos para moverte libremente mientras hablas en casa

Descubre los mejores teléfonos inalámbricos para casa con bloqueo de llamadas, pantalla iluminada y amplia agenda para tu hogar.

Redacción De Tiendas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:55

Los teléfonos inalámbricos DECT ofrecen una conexión estable y funciones manos libres, permitiendo moverse libremente por el hogar sin perder calidad de sonido. Estos dispositivos cuentan con características específicas que mejoran la experiencia del usuario, como agendas telefónicas amplias, pantallas retroiluminadas para una mejor visibilidad y botones grandes que facilitan su uso.

TELÉFONO INALÁMBRICO DE PANASONIC

Comprar en Amazon

Con diseño compacto y pantalla LCD clara, el Panasonic KX-TGC210 destaca por su agenda para 50 contactos, reducción de ruido y modo ECO que optimiza el consumo energético. Incluye identificador de llamadas, tecla de navegación y memoria de rellamada, ofreciendo una experiencia cómoda y eficiente en la gestión de llamadas domésticas.

TELÉFONO INALÁMBRICO VTECH PARA CASA

Comprar en Amazon

Con tecnología DECT avanzada, el teléfono inalámbrico VTech CS2001 proporciona sonido nítido y un alcance de hasta 300 metros. Su pantalla retroiluminada de 1,8 pulgadas facilita la visualización en cualquier ambiente, mientras que el bloqueo de llamadas y el modo ECO optimizan la experiencia diaria. Incluye agenda para 30 contactos y manos libres integrado para mayor comodidad.

TELÉFONO INALÁMBRICO CON BOTONES GRANDES DE GIGASET

Comprar en Amazon

Con botones grandes y pantalla iluminada en blanco y negro, el Gigaset E290 facilita la marcación y la lectura de números. Su compatibilidad con audífonos y el control de volumen ajustable garantizan conversaciones claras. El diseño ergonómico y la tecnología ECO DECT contribuyen a un uso cómodo y eficiente, manteniendo bajo consumo energético en cada llamada doméstica.

TELÉFONO INALÁMBRICO SENCILLO DE GIGASET

Comprar en Amazon

Con pantalla gráfica iluminada y teclado sencillo, el Gigaset A170 ofrece una experiencia de uso clara y accesible. Su agenda almacena hasta 50 contactos y el control de volumen ajustable facilita la personalización. La tecnología ECO DECT reduce el consumo energético, mientras que la instalación rápida permite empezar a utilizarlo en pocos minutos, todo en un diseño compacto y funcional.

TELÉFONO INALÁMBRICO COMPACTO DE ALCATEL

Comprar en Amazon

Con pantalla retroiluminada de gran tamaño y teclas de acceso rápido, el teléfono inalámbrico Alcatel S280 facilita la gestión de llamadas y contactos. Permite almacenar hasta 50 números, ofrece función de manos libres y bloqueo de llamadas no deseadas. Su diseño compacto y el fondo naranja mejoran la legibilidad y la experiencia diaria en el hogar.

TELÉFONO INALÁMBRICO PARA CASA DE ALCATEL

Comprar en Amazon

Con pantalla gráfica XL retroiluminada y teclas grandes, el teléfono inalámbrico Alcatel XL685 Duo destaca por su alta legibilidad y facilidad de manejo. Permite almacenar hasta 100 contactos, incorpora función manos libres con amplificación de audio y bloqueo de llamadas no deseadas. Su diseño incluye dos terminales para una comunicación más accesible y práctica en el hogar.

TELÉFONO INALÁMBRICO CON TECLAS GRANDES DE SWISSVOICE

Comprar en Amazon

Con botones grandes y pantalla retroiluminada, el teléfono inalámbrico SWISSVOICE Xtra 2355 facilita la marcación y la lectura de números. Incorpora contestador automático de 30 minutos, audio amplificado hasta 40 dB y agenda para 100 contactos. El bloqueo de llamadas y las teclas programables con fotos aportan accesibilidad y comodidad en la gestión diaria de llamadas.

TELÉFONO INALÁMBRICO CON BLOQUEO DE LLAMADAS DE MOTOROLA VOICE

Comprar en Amazon

Con tecnología DECT digital, el teléfono inalámbrico Motorola Voice C1001CBW+ integra bloqueo de llamadas, pantalla retroiluminada y modo manos libres. Permite almacenar hasta 50 contactos y dispone de modo No Molestar para mayor tranquilidad. Su diseño compacto facilita la navegación y la visibilidad, aportando comodidad y gestión eficiente de llamadas en el entorno doméstico.

