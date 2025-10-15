Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL DIARIO VASCO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Tecnología en el hogar

Dreo calefactor de bajo consumo cerámico: análisis y experiencia de uso en espacios interiores

El Dreo Calefactor Bajo Consumo Cerámico destaca por su capacidad de calentar espacios de forma rápida, silenciosa y eficiente, ofreciendo un control preciso de la temperatura y funciones de seguridad avanzadas para el uso diario en el hogar u oficina.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:49

El Dreo Calefactor Bajo Consumo Cerámico ofrece eficiencia y confort térmico en espacios reducidos. Equipado con tecnología PTC Hyperamics de 1500W y un diseño de embudo de calor, este calefactor promete calentar estancias como oficinas o dormitorios en cuestión de segundos, superando en alcance y rapidez a muchos modelos tradicionales. Su sistema de control de temperatura, basado en un avanzado chipset NTC, permite regular el calor entre 5 y 35°C con precisión de ±1°C, lo que facilita mantener un ambiente agradable sin un consumo energético excesivo, aspecto clave en calefactores de bajo consumo.

La eficiencia energética y la seguridad son aspectos importantes en los calefactores portátiles. El Dreo Calefactor Bajo Consumo Cerámico destaca por su capacidad de calentar rápidamente, su bajo nivel de ruido y su enfoque en el ahorro energético. Estos atributos, sumados a un diseño compacto y fácil de usar, lo convierten en una alternativa interesante dentro de la categoría de calefactores portátiles para interiores.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL CALEFACTOR DREO

 

Comprar en Amazon

El Dreo Calefactor Bajo Consumo Cerámico destaca por una serie de características técnicas que lo diferencian en el segmento de calefactores portátiles. En primer lugar, incorpora un sistema de calefacción PTC Hyperamics de 1500W junto a un diseño de embudo de calor, lo que permite que el aire caliente se distribuya hasta un 200% más lejos que en modelos convencionales. Esta tecnología se traduce en una capacidad de calentamiento rápido y eficiente, ideal para estancias de tamaño pequeño y mediano.

Un aspecto relevante es el termostato digital con chipset NTC, que posibilita un ajuste preciso de la temperatura entre 5 y 35°C en incrementos de solo ±1°C. Esta precisión no es habitual en la mayoría de los calefactores de precio similar, y permite mantener el ambiente estable sin picos de consumo innecesarios. Además, el producto ofrece varios modos de funcionamiento, como el modo Eco para ahorro energético, un modo de calefacción potente y la función ventilador, adaptándose así a diferentes necesidades estacionales.

Finalmente, detalles como el temporizador de 12 horas, bloqueo para niños y asa de transporte completan un conjunto orientado a la comodidad y la tranquilidad del usuario, situando al Dreo Calefactor Bajo Consumo Cerámico por delante de muchos competidores en funcionalidad y seguridad.

Newsletter

CALEFACTOR CERÁMICO DREO 1500W PORTÁTIL CON TERMOSTATO

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

¡Qué el frio no te pille por sorpresa!: Hazte con uno de estos radiadores de bajo consumo

¡Qué el frio no te pille por sorpresa!: Hazte con uno de estos radiadores de bajo consumo

Se acabó pasar frío en la cama con estos calentadores y mantas eléctricas

Se acabó pasar frío en la cama con estos calentadores y mantas eléctricas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  6. 6 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  7. 7

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  8. 8

    Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia
  9. 9 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  10. 10

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dreo calefactor de bajo consumo cerámico: análisis y experiencia de uso en espacios interiores

Dreo calefactor de bajo consumo cerámico: análisis y experiencia de uso en espacios interiores