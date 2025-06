Esta es la marca de audio que no dejo de recomendar a todos mis conocidos

Bueno, empecemos por el principio y llamemos a las cosas por su nombre: se trata más de redescubrir la marca que de descubrirla en sí, y seguro que más de alguno de mi quinta sabe a qué me refiero.

Creative, o más bien sus productos Sound Blaster, eran lo más allá en los lejanos 90: cuando montabas un ordenador, en aquellas antiguas versiones en que la tarjeta de sonido tenía que ser dedicada, no había ninguna marca con tanto renombre como Sound Blaster.

Luego la cosa fue evolucionando y los equipos de sobremesa dejaron de necesitar gráfica dedicada, con lo que parece que la firma fue desapareciendo poco a poco del mercado generalista como lo era yo por entonces.

Sin embargo, Creative y sus productos siguen existiendo y, como he comprobado de primera mano desde hace algunas semanas, siguen dando más caña que nunca. Aquí vengo hoy a darte la turra de por qué lo que escuchas no está bien y cómo podrías disfrutar de mucho mejor sonido en casa: pero no te vayas porque tienes mi palabra de que, si valoras un buen audio en tu música, pelis o juegos, esto te interesa.

SOUND BLASTER G8

Empezamos por el elemento más fundamental de todos y también el más desconocido: el DAC. Un DAC no es otra cosa que lo que antes venían a ser las tarjetas de sonido, solo que externo: un dispositivo al que conectas tus auriculares o equipo de sonido para que estos suenen mejor, simple y llanamente.

A día de hoy es bastante poco habitual ver estas herramientas fuera del mercado más profesional o de nicho, pero Sound Blaster se ha portado y pega un golpe en la mesa con un DAC pequeño, compacto, bastante barato y muy fácil de usar: para todos los públicos.

Y la diferencia al usarlo es sencillamente bestial. No importa si se trata de tus Sony de 200 euros o de unos auriculares in-ear de menos de 10 de AliExpress: van a sonar mejor. Mucho mejor.

Evidentemente, los dispositivos de gama media y alta tienen más margen de mejora, pero el resultado es sorprendente. Y usarlo es tan sencillo como conectarlo por USB al PC o por HDMI o Jack a tu tele o equipo de sonido y dejar que haga su magia: la sensación es como si estuvieras usando auriculares o altavoces totalmente nuevos.

Y si quieres más, solo tienes que bajarte la app de Creative y trastear con las mil opciones de su ecualizador y efectos de mejora de sonido.

En Amazon puedes encontrarlo por 149,99 € ahora mismo, y además tiene un cupón de 10 euros más de descuento.

CREATIVE AURVANA ACE 2

Y ahora que ya tenemos lo esencial, seguimos con lo siguiente: unos buenos auriculares. Si quieres un modelo in-ear, Creative tiene esta joya que son los Aurvana Ace 2, unos auriculares Wireless que pese a ser muy pequeños no renuncian a nada.

Con una autonomía de 6 horas o de 24 horas con el estuche, una cancelación de ruido de varios modos que te permitirá tanto aislarte por completo como escuchar lo que tienes alrededor, algo que suele convenir en la calle, y un sonido que sorprende en unos drivers así de pequeños.

Y es que estamos mal acostumbrados a usar auriculares in-ear baratos como si fueran la única opción y por culpa de esto muchos creen que se trata de modelos malos en general, cuando no es cierto en absoluto: solo hay que saber elegir.

Los Creative Aurvana Ace 2 tienen un sonido capaz de sacar los colores a muchos modelos de diadema. Ah, y te durarán mucho más que unos AirPods. En Amazon están ahora mismo por 99,99 €.

CREATIVE PEBBLE X PLUS

Llegamos a los altavoces de escritorio, otro producto muy maltratado por la opinión pública por culpa de que a menudo se acude a dispositivos de gama muy baja mirando solo lo barato… y acabamos por no usarlos porque no suenan bien.

Los Pebble X Plus son una de las versiones más completas de los altavoces de escritorio esféricos de Creative, un pack compuesto por sus dos altavoces y el subwoofer, que dan una potencia combinada de 60W que sorprende por su pegada. Eso sí, si quieres sacarle el máximo partido, asegúrate de conectarlos directamente a la corriente con un adaptador de al menos 30W.

Son altavoces muy particulares, orientados en 45º hacia arriba para proporcionar el sonido más envolvente a la persona frente a la pantalla, con una calidad que nadie se espera.

Están diseñados específicamente para PC y Mac, por lo que cuentan con conexión tanto cableada mediante USB como por Bluetooth 5.3, además de ofrecer varios efectos de iluminación RGB totalmente personalizables. Amazon te los lleva a casa por 129,99 €.

