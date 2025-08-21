Best sellers de AliExpress: nuestro top 7 de smartphones con mejor relación calidad-precio

AliExpressBest sellers de AliExpress: nuestro top 7 de smartphones con mejor relación calidad-precio
Sea cual sea tu presupuesto AliExpress tiene un smartphone perfecto para ti. Y tranquilo, que si no sabes de móviles te lo explico yo bien claro. En esta selección está el tuyo, dalo por hecho
Jueves, 21 de agosto 2025, 13:08
AliExpress tiene muchas cosas a su favor, pero una de ellas es que puedes conseguir a muy buen precio y con total garantía productos que no podrás encontrar en otro sitio. Sobre todo, cuando se trata de tecnología. Y más concretamente de móviles, que es de lo que quiero hablarte hoy.
Seguro que te suenan marcas como Xiaomi, Realme o Google Pixel. ¿Sabes lo que tienen de bueno? Que te ofrecen el mismo rendimiento que otras marcas que también conoces pero que, por supuesto, tienen un precio mucho mayor.
Lo que quiero decir es que este top 7 de smartphones que he creado de la mano de AliExpress no tiene nada que envidiarle a smartphones de gama alta. Es más: algunos modelos le pasan por la derecha a muchos de los flagship más sonados.
¿Te interesan? Pues préstame unos minutos de tu tiempo y conoce más de cerca cada uno de estos móviles con los datos más relevantes. Además, te añado notas personales para que sepas para qué perfil de usuario están pensados.
POCO X7 Pro
No voy a darte rodeos. Para mí, este es el mejor de la selección. Te irá perfecto si eres de los que quiere utilizar el móvil no sólo para llamadas o ver videos, sino también para jugar a lo bestia.
Cuenta con una pantalla CrystalRes AMOLED de 1,5K y 120 Hz, además de un procesador Dimensity 8400-Ultra y una cámara principal de 50 MP con OIS. Este smartphone también tiene una batería de 6000 mAh y con carga rápida de 90 W.
Si te va el gaming, éste es tu móvil. Lo encontrarás en AliExpress por 203€
POCO F7 ULTRA
Si quieres algo aún más potente, ojo con este modelo de POCO que rinde igual o mejor que otros smartphones del mercado y por menos de 1.000€. Concretamente lo tienes ahora en AliExpress por 458€.
Cuenta con el procesador más potente del mercado actual: Snapdragon 8 Elite. Y, por si fuera poco esto, también cuenta una pantalla AMOLED FLOW 2K de 120 Hz, triple cámara de 50 MP con OIS y carga ultra rápida a 120 W por cable y de manera inalámbrica a 50 W.
Redmi Note 14 Pro
Este es el móvil que yo le regalaría a mis padres. Potente y con una interfaz muy sencilla para que se hagan a él rápidamente. ¿Más cosas a favor? Pues que tiene una cámara AI de 200 MP para que hagan fotos con calidad y una capacidad de 256 GB, para que no tengan que borrar nada. También tiene carga rápida de 45 W.
Un smartphone con durabilidad All-Star para que no se preocupen por él se lo lleven dónde se lo lleven. Ahora mismo lo tienes en AliExpress por 196€.
Realme 14 Pro+
Otra muy buena opción es este modelo de Realme que, como dice su marca, es claro y potente. Es decir: muy fácil de utilizar y con un rendimiento perfecto para el usuario medio.
Tiene una pantalla de 6,8 pulgadas, un procesador Snapdragon 7s Gen 3 y una cámara Sony IMX896 con OIS de 50 MP. Además, tienen una batería de 6000 mAh. Está ahora a un precio de 231,99€ por su versión de 256 GB.
Redmi Note 14
Lo que destaca de este móvil es que tiene un precio muy ajustado para una cámara AI de 108 MP. ¿Nada mal, verdad? Pues ahora está en AliExpress por 112,99€ en su versión de 128 GB.
Está disponible en varios colores, por si quieres elegir el que más te guste. También tiene carga rápida de 33 W y una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas a 120 Hz.
Realme 14T
También, con una pantalla AMOLED 6,67 pulgadas de 120 Hz y un procesador Dimensity 6300, este smartphone es otra de las opciones más recomendables si tienes un presupuesto más ajustado.
Otro destacado de este móvil es su batería de 6.000 mAh y con carga rápida de 45 W. En AliExpress cuesta sólo 142,99€ y también está disponible en varios colores.
Google Pixel 8 Pro
¿Te gusta un poco eso de fardar de móvil? No te sientas culpable y échale un ojo a este modelo que cuenta con todo lo que te gusta del famoso iPhone o de los flagships de Samsung por un precio mucho más ajustado. Concretamente, cuesta 427,99€ en AliExpress.
Es muy fácil de utilizar, tiene un diseño muy elegante y llamativo con marco de aluminio pulido y una pantalla OLED Super Actua de 6,7 pulgadas, además de un procesador Google Tensor G3 Chipset. También, su cámara principal de 50 MP te permitirá hacer fotos increíbles y editarlas más fácilmente con la IA de Google.
