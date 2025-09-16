Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Amazfit GTR 3: mucho más que un reloj inteligente

El Amazfit GTR 3 combina una autonomía sobresaliente, seguimiento deportivo avanzado y un diseño elegante para ofrecer una experiencia completa tanto en el día a día como en actividades deportivas exigentes.

Redacción De Tiendas

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:39

El Amazfit GTR 3 se ha consolidado como uno de los relojes inteligentes más versátiles y completos dentro de su rango de precio. Su pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas destaca por su nitidez y alta resolución, lo que facilita la visualización de datos incluso bajo la luz del sol. A esto se suma un diseño ligero con bisel de aluminio y una corona giratoria, detalles que mejoran tanto la estética como la experiencia de uso diaria.

Uno de los principales atractivos del Amazfit GTR 3 es su autonomía: hasta 21 días de batería con un uso típico, superando a la mayoría de competidores directos. Además, incorpora más de 150 modos deportivos, seguimiento de salud 24/7 con monitorización de frecuencia cardíaca, SpO2 y análisis de sueño, así como resistencia al agua de 5 ATM. También integra Alexa como asistente de voz y un sistema de navegación GPS compatible con múltiples satélites, lo que amplía sus posibilidades tanto para deportistas como para quienes buscan un reloj funcional para el día a día.

 

Compatible con Android y con IOS

Compatible con Android y con IOS

La combinación de características como su compatibilidad con Android e iOS y un precio competitivo, posiciona al Amazfit GTR 3 como una opción muy interesante para quienes buscan un smartwatch eficiente, duradero y repleto de funciones avanzadas sin renunciar a un diseño elegante.

La combinación de estas características, junto con su compatibilidad con Android e iOS y un precio competitivo, posiciona al Amazfit GTR 3 como una opción muy interesante para quienes buscan un smartwatch eficiente, duradero y repleto de funciones avanzadas sin renunciar a un diseño elegante.

El Amazfit GTR 3 sobresale por una serie de características que lo diferencian claramente de otros relojes inteligentes en su rango de precio. En primer lugar, su pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas y 454 x 454 píxeles ofrece una nitidez y luminosidad superiores, facilitando la lectura de datos tanto en interiores como bajo luz solar directa. Pocos modelos de la competencia combinan este tamaño y resolución con un diseño tan ligero (32 gramos) y bisel de aluminio, lo que aporta comodidad y resistencia para el uso diario.

Reloj inteligente para hombre y mujer Amazfit GTR 3

