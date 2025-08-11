El altavoz portátil JBL Charge 5 lo tiene todo: batería potente, resistencia al agua y sonido de calidad

Redacción De Tiendas Lunes, 11 de agosto 2025, 09:46 Compartir

¿Te imaginas disfrutar de tu música favorita sin preocuparte por la batería o el clima? El JBL Charge 5 transforma cualquier lugar en una auténtica fiesta, gracias a su combinación única de autonomía, resistencia y calidad de sonido. Con una impresionante batería de 7500 mAh que brinda hasta 20 horas de reproducción continua, este altavoz te acompaña desde el amanecer hasta la noche, superando a muchos de sus competidores en duración.

No importa si estás en la playa, junto a la piscina o de excursión: su certificación IP67 lo protege completamente contra el polvo y el agua, permitiéndote llevar la música a cualquier entorno sin preocupaciones. Además, la función PartyBoost te permite enlazar varios altavoces JBL compatibles para crear una atmósfera envolvente y vibrante en reuniones o fiestas.

En cuanto al sonido, la JBL Charge 5 integra un woofer de 2 x 3,5 pulgadas, un tweeter de 0,8 pulgadas y radiadores pasivos, logrando bajos intensos y agudos nítidos, perfectos tanto para exteriores como para interiores. Su conectividad Bluetooth 5.1 garantiza una transmisión estable y rápida, mientras que el puerto USB-A permite utilizar el altavoz como powerbank para cargar otros dispositivos, una función poco común en altavoces de este tamaño. El diseño robusto y portátil, junto con la posibilidad de personalizar el sonido mediante la app de JBL, hacen de este modelo una opción sumamente versátil para quienes buscan calidad y durabilidad en cualquier situación.

