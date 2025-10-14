Encuentra los pendientes perfectos para regalar y brillar

Redacción De Tiendas Martes, 14 de octubre 2025, 09:37 Compartir

Los pendientes son accesorios versátiles que complementan cualquier atuendo y están disponibles en una amplia variedad de estilos, materiales y acabados. Existen diseños sencillos para el uso diario, así como modelos más elaborados con detalles llamativos. Entre los materiales más utilizados se encuentran el acero inoxidable, la plata de ley 925 y los acabados en oro de 18 quilates.

Los pendientes pueden incluir elementos decorativos como piedras naturales, cristales, mini bolitas o formas geométricas, lo que permite una personalización que se adapta a diferentes gustos y estilos. Los cierres son seguros y los formatos son ligeros, lo que permite un uso prolongado sin molestias. Además, los pendientes están disponibles en varios tamaños y diseños, manteniendo solo la descripción objetiva de estos sin sugerir usos o situaciones específicas.

PENDIENTES DE ACERO INOXIDABLE MORFETTO

Conjunto de pendientes de acero inoxidable Morfetto con superficie pulida y acabado resistente al agua. Incluye 14 pares entre studs y aros pequeños, todos hipoalergénicos y ligeros, pensados para oídos sensibles. El diseño moderno y los tonos neutros permiten combinar estilos fácilmente, mientras que la presentación en caja añade un toque elegante y práctico.

PENDIENTES BELLA COLLECTION DE SWAROVSKI

Los pendientes Swarovski Bella Collection combinan un baño de oro rosa con cristales redondos dorados y detalles de pavé transparente. Presentan un diseño colgante con acabado brillante y materiales ligeros. El cierre tipo gancho facilita su colocación y permite un uso cómodo durante todo el día.

PENDIENTES DANA DOTS DE SINGULARU

Pendientes ovalados de acero inoxidable con baño de oro de 18 quilates, que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad excepcionales. Su elegante diseño ovalado incluye un cierre congo/click, garantizando comodidad y seguridad durante todo el día. Además, estos pendientes vienen con un estuche para guardado, facilitando su transporte y protección.

PENDIENTES LUNAR COLLECTION DE SWAROVSKI

Los pendientes Swarovski Lunar presentan un diseño colgante con una cadena bañada en oro rosa. Un cristal brillante con corte y acabado pulido cuelga de la cadena. La combinación de oro rosa y cristales Swarovski de alta calidad ofrece durabilidad y calidad en el diseño.

PENDIENTES DE PLATA QIKAOLA HIPOALERGÉNICOS

Presenta una estructura en plata de ley S925 con acabado brillante. El material es hipoalergénico, adecuado para pieles sensibles. Estos pendientes de aro tipo huggie cuentan con un cierre seguro y se presentan en una caja. Cuentan con un diseño cómodo y elegante adecuado para uso diario. Diseñados para combinar elegancia y comodidad.

PENDIENTES CON PIEDRAS NATURALES DE METJAKT

Pendientes colgantes MetJakt elaborados en plata de ley 925 con piedras naturales auténticas. Incluyen un cristal multicolor con purpurina que cambia de tono según la luz. Diseño sencillo que realza el brillo de las piedras. Fabricación hipoalergénica para mayor comodidad en pieles sensibles.

PENDIENTES DE ARO ALEXCRAFT ELEGANTES

Set de pendientes ALEXCRAFT con plata de ley 925 y baño de oro de 14 quilates, diseño clásico. Cada par se caracteriza por su ligereza, acabado pulido y materiales hipoalergénicos. Incluye varios tamaños para adaptarse a diferentes preferencias en joyería diaria.

PENDIENTES DE ARO DORADOS MESOVOR

Con acabado chapado en oro de 18 quilates, estos pendientes de aro Mesovor destacan por su ligereza y estructura hipoalergénica. Incorporan un cierre de bisagra fácil de usar y un poste de plata esterlina, lo que aporta comodidad y resistencia. Se presentan en una caja elegante, fusionando diseño minimalista y materiales de calidad en una pieza versátil y atemporal.

PENDIENTES PEBBLES SUN DE SINGULARU

Los pendientes Pebbles Sun de SINGULARU tienen un diseño inspirado en la silueta del sol, con un aro de latón bañado en oro de 18 quilates y bolitas decorativas. Cuentan con un cierre de tuerca a presión y se entregan con estuche.

PENDIENTES CRUZADOS MIORE

Pendientes de aro cruzado en plata de ley 925 con baño de oro amarillo de 18K. Incluyen nueve circonitas transparentes. Su estructura es hipoalergénica, adecuada para pieles sensibles. El acabado pulido proporciona un reflejo de luz uniforme y un diseño cuidado.