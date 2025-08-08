Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Chollos de Amazon

¡Ya es viernes de chollos! No te lo pienses y pilla las mejores ofertas de Amazon antes de que se agoten

Esta semana tienes descuentazos de hasta el 67% en nuestra selección de productos pensados para que disfrutes al máximo el verano. ¡No te quedes sin darte el capricho!

María Belén Acosta Jiménez

María Belén Acosta Jiménez

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:04

Seguro que estás pensando en este finde desde el lunes. Es lo que tiene agosto. Nosotros también estamos locos por empezar a disfrutar de las vacaciones, por eso esta semana te traemos una selección de productos pensada especialmente para hacerte la vida más fácil tanto si te vas de viaje como si tu plan es quedarte en casa a tu rollo.

Ya sabes cómo funciona esto: elegimos artículos con una relación calidad-precio excelente, pero con descuentos que, en algunos casos, son muy fugaces. Eso significa que, si te gusta algo, no lo dudes y llévatelo antes de que vuelva a subir de precio.

Altavoz portátil Bluetooth con Subwoofer de Ortizan

24 horas de autonómia y 200W de potencia para escuchar la música que te gusta, allá donde vayas. ¡Y encima al precio de 62,99€! Funciona con Bluetooth 5.3 y es resistente a las salpicaduras de agua y a los golpes: listo para el campo y la piscina. Ahora está rebajado al 67%.

Comprar en Amazon

Soporte para el móvil de coche de Miracase

Cualquier coche puede convertirse en el coche fantástico con este soporte para tu smartphone. ¿Y por qué lo digo? Porque sólo durante el mes pasado lo han comprado más de 2.000 veces. No necesitas que tu cochecito tenga pantalla táctil, para coger llamadas, usar el GPS o poner música. Su precio es de 11,99€ por su descuento del 52%.

Comprar en Amazon

Pantalones cortos para bebé de Amazon Essentials

Los peques se merecen jugar estando fresquitos y cómodos. Así que te propongo este pack de 3 pantalones cortos fabricados en algodón 100% y con cierre de cinta elástica. Están disponibles en varios estampados y tallas. Están rebajados al 47% para que te los lleves por sólo 7,89€.

Comprar en Amazon

Bolso mini para smartphone de MISAKO

Un coqueto complemento que puedes poner de moda antes de que se agote. Te recomiendo este modelo de la conocida marca MISAKO y que podrás comprar en el color que prefieras. Esta oferta flash del 42% estará disponible sólo hasta que se agote. ¡Y cómo se está vendiendo! Su precio es de 10,99€.

Comprar en Amazon

Auriculares inalámbricos de KVIDIO

No te quites de la música o del podcast que te gusta si tienes que salir de casa, con estos auriculares que son todo un éxito de ventas en Amazon. Con más de 33.000 reseñas más que positivas están ahora con un descuento del 37% que los dejan a sólo 18,99€. Tienen hasta 65 horas de autonomía máxima. ¡Cómo para pensárselo!

Comprar en Amazon

Botella térmica de Grsta

Siempre hidratado en esta ola de calor con la botella térmica de acero inoxidable con 750 ml de capacidad. Tiene una oferta flash del 33% y un precio de 8,69€. Es completamente hermética y es capaz de conservar el frío hasta 24 horas.

Comprar en Amazon

Alfombra refrescante de SMELL & SMILE

Y para que tus amigos peludos soporten mejor el calor, aquí tienes esta alfombra de 50 x 65 cm. Utilizarla es muy fácil: coloca su cámara en el congelador durante unos 30-40 minutos y el fresquito se esparcirá de manera homogénea por toda su superficie. Su precio es de 10,85€ por su rebaja del 27%.

Comprar en Amazon

Neceser de transporte para avión de OSDUE

Lo interesante de este neceser es que cumple con las regulaciones TSA 3-1-1 para equipaje de mano, o sea que podrás llevar todos tus cosméticos de manera segura. Es un pack de 2 unidades transparente que tienen un precio de sólo 6,45€. ¡Aprovecha esta oferta flash que lo rebaja en un 24%!

Comprar en Amazon

Aparato contra picaduras de insectos Beurer BR 10

Si la mosquitera no es suficiente, no te preocupes: este verano puedes combatir a los mosquitos con este dispositivo curador de picaduras. Dile adiós al picor de manera rápida gracias a su foco de calor localizado y seguro. ¡Y sin químicos! Es el más vendido de Amazon y está sólo a 14,99€.

Comprar en Amazon

Ventilador de Cuello de ITSHINY

¿Te apetece salir a la calle a cualquier hora este verano? Pues aquí tienes a tu nuevo fiel amigo: este ventilador de cuello con una batería de 4000 mAh y tres niveles de velocidad. Es muy silencioso y ligero. Su precio ahora en Amazon es de 15,99€.

Comprar en Amazon

Publicidad

