Viernes de chollazos: Estas son las oportunidades más chulas de la semana en Amazon

Aunque digan que septiembre es el lunes de los meses, mientras tengamos chollos aquí siempre será fin de semana. Y este viernes resulta que tenemos preparada una selección de lo más curiosa, con productos originales para que te des un capricho sin que se entere tu cartera.

Porque… a ver quién le dice que no a descuentos de hasta el 67% en cositas tan originales y útiles. Tanto si tienes que hacer un regalo dentro de poco como si te hace falta renovar electrodomésticos, ésta es tu oportunidad perfecta.

Ahora, como te imaginarás, toca el aviso de rigor: no te lo pienses mucho y pilla lo que te guste en cuanto lo veas, porque estas ofertas vuelan. Hala, consejo administrado. Ahora a ponerlo en práctica antes de que se te enfríe el café. ¡Feliz viernes!

Smartwatch unisex de AcclaFit

Una oportunidad estupenda de probar los más de 140 modos de ejercicio y el control de tus constantes vitales que te ofrece este smartwatch. Podrás recibir mensajes y responder llamadas por sólo 29,99€. ¡Ojo a esta oferta flash del 67%!

Regleta con 10 entradas de Brennenstuhl

Para casa o para la oficina, te aconsejo que te hagas con una de estas regletas con seguridad contra picos de tensión que protegerá todos tus electrodomésticos y, sobre todo, tu PC. Su precio es de 11,39€ gracias a su descuento del 49%.

Cafetera Dolce Gusto Genio S de De’Longhi

Café rápido cada mañana con esta cafetera que además te va a salir muy barata: sólo 64€. Tiene un diseño compacto y tiene más de 2.000 reseñas más que positivas. Que no se te escape su descuentazo del 44%.

Ambientador de spray automático de Air Wick

Consigue que tu casa huela como más te guste con este pack que incluye dos recambios de hasta 70 días. La fragancia de la marca está hecha con aceites esenciales naturales para que no respires ni un sólo químico. Además, ahora cuesta sólo 7,89€ y es el más vendido de Amazon.

Biberón y Vaso 2 en 1 de MAM

Por sólo 7,07€, aquí tienes un modelo de biberón dual pensado para ayudar a tu peque a dar el paso de utilizar el vaso. Incluye tetinas antiderrames blandas, tiene asas y está disponible en 3 colores.

Cama para mascotas redonda de Feandrea

Ahora que poco a poco nos empieza a apetecer la mantita y el sofá, puedes aprovechar para comprarle a tu mejor amigo peludo esta camita confortable que mide 70 x 70 x 18 cm y que ahora está rebajada el 35%. Se queda en 20,69€ y tiene base antideslizante.

Ceras de colores de Plastidecor

Las ceras de toda la vida ahora en formato blíster con 36 colores para que nada frene su imaginación. Cada cera viene con un plástico protector para evitar manchas en manos y ropa. Su precio ahora es de 4,95€. ¡Ojo que ha vendido más de 2.000 unidades sólo este último mes!

Taladro percutor profesional de Bosch Profesional

Para los manitas, este viernes de chollos tenemos este taladro profesional que destaca por su diseño compacto para que puedas trabajar en cualquier ángulo sin incomodidad. Tiene una potencia de 30 Nm e incluye un maletín con set de 39 accesorios. Está rebajado al 25% y cuesta 118,99€.

Patinete eléctrico homologado por la DGT de ZWHEEL

Si no quieres depender del transporte público Amazon te ofrece este modelo de patinete eléctrico homologado por la DGT que viene con batería de 12,5 Ah, potencia de 2.000 W y alcanza una velocidad máxima de 25 km/hora. Está ahora con un descuento del 14% para que te lo lleves por 599,99€.

Monitor IPS de 32 pulgadas LG 32U631A-B

Que no se te escape este monitor que ahora mismo está batiendo récords en ventas en Amazon. Con pantalla IPS para los detalles más nítidos y colores impactantes, tienes este monitor gaming con una resolución de 2560 x 1440, para disfrutar al máximo. Está rebajado al 10% y cuesta sólo 189€.