Prime Day 2025: No te pierdas los chollos de Amazon de este tercer día de campaña

Álvaro Martí Martín Jueves, 10 de julio 2025, 08:03 | Actualizado 09:37h. Compartir

¿Todavía tienes ganas de Prime Day? Pues no te preocupes, que aún nos quedan ofertas de sobra para todo este miércoles 10 de julio. Ya sabes: mantén la página refrescada para que no se te escape ni un descuento.

Por si acaso me permito recordarte que este evento está pensado para clientes Prime. Es decir, que si aún no cuentas con una suscripción, no pierdas tiempo y aprovecha estas últimas 48 horas de rebajas en miles de artículos.

Y nada más. No te entretengo, que tienes muchas ofertas que revisar. ¡Seguro que encuentras algo que te guste para darte un capricho veraniego!

MASAJEADOR ANTICELULÍTICO PROFESIONAL

Ahora que estás en plena operación bikini seguro que te interesa esta oferta. El masajeador anticelulítico es un dispositivo todo en uno que modela el cuerpo, quema grasa y antiarrugas. Y ahora está en el prime rebajado un 53%, así que puedes hacerte con él por

ZAPATILLAS ZIGZAGGER DE ESTAR EN CASA

Aprovecha esta súper oferta del Prime Day y compra estas zapatillas de estar en casa para ti o para regalar a alguien porque no cuestan ni 10 euros cuando su precio normal es de más de 40. Gracias al descuento del 76% puedes hacerte con ellas por 9,99 euros. ¡Corre que se agotan!

ZAPATILLAS PUMA SMASH 2

Están rebajadas al 43% en este Prime Day, así que sólo tienes que elegir talla y color para que te lleguen a la puerta de casa por 34,05€. Este modelo inspirado en el tenis clásico está pensado para combinar con tus outfits más urbanos.

BICICLETA ESTÁTICA ULTRASPORT

Corre junto al pelotón del tour este verano sin salir de casa, con este modelo plegable que te ofrece 8 niveles de resistencia y soporta hasta 130 kg. La configurarás rápido y acumula más de 38.000 comentarios positivos. Su precio es de 100,47€ y está rebajada al 46%.

PROYECTOR DE ESTRELLAS FELIIGO

Seguro que este modelo te suena. ¡Y es que fue todo un éxito en Amazon! Ahora vuelve con una rebaja del 43% en este Prime Day para que se lo regales a tus hijos por sólo 10,74€. Cuenta con mando a distancia y tiene hasta 8 modos de iluminación.

KIT DE MAQUILLAJE REAL TECHNIQUES

Lo he regalado varias veces y sigue siendo todo un éxito. Un kit que incluye 4 brochas de maquillaje y 2 esponjas que podrás utilizar para aplicar base, colorete o bronceador. Ahora mismo está rebajado al 37% para que lo compres por sólo 15,18€.

CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO CON ESTUCHE ORAL-B

Para llevarte de viaje la higiene bucal que necesitas, aquí te lo pone fácil Amazon con su oferta del 48%. Uno de los productos más vendidos durante el Prime Day de cada año, y que está ahora a un precio de 44,95€.

BATIDORA DE MANO BOSCH

Prepara tu gazpacho fresquito este verano en apenas unos minutos con las cuchillas QuattroBlade de acero inoxidable de este modelo de 600W. Se desmonta fácil para que la metas en el lavavajillas y cuesta sólo 28,99€. ¡Hoy está rebajada el 41%!

CAFETERA ITALIANA

El café de toda la vida a un precio de sólo 23,99€. Esta cafetera italiana es ideal para preparar hasta 4 tazas, está fabricada en acero inoxidable y tiene un diseño clásico pero con un toque moderno. Está ahora con un descuento del 40%.

CORTASETOS CON BATERÍA EINHELL

Desbroza las matas que han crecido alrededor de tu querida piscina con esta potente herramienta que tiene una hoja de 54 cm y funciona a una velocidad de hasta 2.700 cortes por minuto. Su descuento es del 39% para que la consigas por 58,99€.

PLANCHA DE VAPOR RUSELL HOBBS

La de toda la vida, la siempre confiable plancha de la marca Russell Hobbs que cuenta con 2600W y su golpe de vapor de 210 g. Con su suela de cerámica puede planchar incluso en vertical por un precio de 17,99€. ¡Qué no se te escape su descuento del 40%!

PACK 18 CUCHILLAS DESECHABLES GILLETTE MACH 3

Aprovecha el Prime Day para renovar tus cuchillas con este pack de 18 recambios de cuchillas de triple hoja con barra de gel lubricante. Reduce la irritación y necesitarás menos pasadas para conseguir un afeitado apurado. Cuesta ahora 29,99€ gracias a su descuento del 42%.

SMART TV XIAOMI 75''

En este Prime Day puedes hacerte con una tele como ésta, QLED 4K de 75 pulgadas y a 60 Hz con una rebaja del 20%. Ojo, que este modelo de Xiaomi tiene ya más de 2.000 reseñas positivas. Su precio es hoy de 599€.

CAMISETA REAL MADRID PARA NIÑO

Que tu peque muestre el amor por tus colores y saque a relucir su orgullo merengón por sólo 23,99€ en este Prime Day. Está rebajada al 40% y es el diseño oficial de la primera equipación de la temporada 24/25.

ESTACIÓN CARGA MANDO XBOX VENOM

Tengo la misma en casa. Ocupa poco espacio y carga los mandos en muy poco tiempo. Ahorrarás un montón en pilas y cuidarás aún más de ellos al colocarlos siempre en este soporte antideslizante. Su precio es de 14,59€ y está rebajado al 42%.

BRONCEADOR PROTECTOR DELIAL GARNIER

Cuida de tu piel y broncéate como te gusta en tus próximos días de playa o piscina, con este bronceador con fórmula exclusiva VITA-MELANIN COMPLEX, que además incluye protección solar FPS 50 resistente al agua. Cuesta sólo 9,70€ gracias a su descuento del 39%.

MULTIHERRAMIENTA BIBURY

Si tienes edad para vestirte de padre, necesitas uno de estos en el bolsillo cada vez que haya que arreglar algo. Está fabricada en acero inoxidable y cuenta con 31 funciones para que no haya ningún reto o desafío que te domine. Está ahora por 39,99€ con la oferta del 43%.