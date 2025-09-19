Nuevo viernes de chollazos para que le echéis el guante a las ofertas más golosas de Amazon

Redacción De Tiendas Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:15 Compartir

¿No te ha pasado que, cuando no sabes qué hacer, te tiras las horas muertas mirando ofertas de Amazon? Yo me declaro culpable de todos los cargos, señoría. Pero lo bueno es que, cuando llega el viernes, puedo venir aquí a contarte cuáles han sido mis hallazgos más sorprendentes.

Y es que, aunque parezca mentira, resulta de lo más entretenido rebuscar artículos originales y, sobre todo, útiles en esta plataforma. Sólo hay una cosa mejor: darse cuenta de que te los puedes llevar a casa con rebajas de hasta el 69%, como es el caso de la selección de esta semana.

Ahora bien, como te repito siempre, date prisa y llévate lo que te guste en cuanto lo veas, porque aquí los descuentos duran lo que un castillo de naipes en época de monzones. ¡Feliz viernes y feliz caza de chollos!

Secador de pelo profesional HappyGoo

¿Tienes que comprarte un nuevo secador? Pues mira este modelo que está ahora con una rebaja del 69%. Está pensado para evitar el encrespamiento gracias a su flujo de 130 millones de iones. Lo tienes a 39,99€

Pote de acero inoxidable de WMF

Si, sí, pote: no olla. Como los de toda la vida. Como el que tenía tu abuela para calentarte la leche antes de irte a la cama. Ahora lo tienes con un diseño moderno de 1,7L de capacidad y recubrimiento antiadherente. Y todo esto por 26,99€ por su oferta flash del 46%.

Leggings para Mujer de Adidas

Que no se te escapen estos leggings de marca para irte a correr por las mañanas o al gym. Está disponible en varias tallas y tienen ahora una oferta del 41% para que te hagas con ellos por 18,10€.

Soportes para Cápsulas de Café de Masthome

Con este soporte matarás dos pájaros de un tiro: tendrás todas tus cápsulas de café bien ordenadas y, además le darás un toque estético a cualquier rincón. Cuenta con 3 niveles de 6 columnas y tiene un descuento del 40%. Su precio final es de 27,96€.

Lampara Escritorio Led de Honeywell

Una luz ideal que, además, te ofrece la posibilidad de usarlo para cargar tu móvil o tu tablet. Da muy buena luz, es amable para la vista si la vas a usar durante mucho tiempo y podrás ajustar su brillo fácilmente. Está ahora con un descuento del 38% que la deja 19,99€.

Zapatillas Unisex para niños de Vans Ward

Para la vuelta al cole aquí tienes este ofertón de Amazon para que tu peque tenga un calzado cómodo y de calidad por un precio de 28,55€. Qué no se te escape este descuentazo del 38% y que tienes disponible en varios colores de la conocida e icónica marca.

Freidora de Aire de 7.5L de Moulinex

¿Cómo? ¿Qué todavía no tienes airfryer? Pues eso se acaba hoy con esta oferta del 35% en este modelo de Moulinex. Cuenta con 8 programas automáticos y podrás cocinar para hasta 8 personas. Está ahora a un precio de 109,99€.

Rodillo quitapelos de mascotas de ACE2ACE

Ahora llega la época de la mantita, el chaquetón y… ¡los pelos! Igual que se te caen a ti más durante el otoño a ellos también. Así que aquí tienes la solución favorita de los usuarios de Amazon, con casi 100 mil reseñas muy positivas. Está ahora a sólo 16,99€.

Tabú de Hasbro

Cerramos el top 10 de esta semana con uno de los juegos más clásicos: Tabú. Seguro que te suena, y no un poco. Perfecto para matar las tardes con tu grupo de amigos y echar unas risas con toda la familia. Su precio ahora es de 22,74€ por su descuento del 16%. ¡Ojo que está volando!

Monitor Gaming Full HD de AOC

Si quieres cambiar tu monitor gaming sin gastarte un pastizal, aquí tienes una muy buena opción si buscas una pantalla de 24 pulgadas Full HD. Tiene de refresco de 180 Hz y viene con soporte fijo. Tiene ahora un descuento del 11% para que la compres en Amazon por 79€.