Fiesta de Ofertas Prime de Amazon: ponte en forma sin gastar de más con esta selección de artículos deportivos

Pues ya es otra vez esa época del año. Regresa la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon con miles de artículos con descuentos interesantes.

Eso sí: recuerda que necesitas una suscripción Prime para hacerte con ellos y que esta promo sólo estará activa los días 7 y 8 de octubre. Así que, si todavía no eres miembro, hazte ya con el mes de prueba gratuito y disfruta de todas sus ventajas.

Si para ti el wellness es algo más que una palabra en inglés, no te pierdas esta selección de artículos deportivos a precios bajísimos.

Gafas de ciclismo polarizadas Queshark

Unas gafas todoterreno para que salgas a rodar sin límites. Sus cristales ofrecen protección antiniebla, visión nítida y, además, bloquean los rayos UVA y UVB. Están ahora con una oferta del 48% y cuestan 12,99€.

Camiseta térmica para hombre Helly Hansen

Fabricada en 100% polipropileno, esta camiseta para hombre tiene el diseño emblemático de la marca y está disponible en varias tallas y varios colores. Su precio ahora es de 20,29€ por su descuento del 49,28%.

Botella de agua 1 litro 720°DGREE

Con más de 90.000 reseñas esta botella deportiva es una de las favoritas de los usuarios de Amazon. Está disponible en varios colores y es muy cómoda de usar, tanto para adultos como para niños. El precio es de 19,51€ gracias a su rebaja del 34,90%.

Guantes deportivos de BEAST RAGE

Con un descuento del 43,07% y un precio final de sólo 11,38€ tienes estos guantes pensados para deportes de contacto como taekwondo, kickboxing o MMA. Están disponibles en varias tallas y en diferentes colores. Son unisex y tienen un acolchado de EVA.

Bicicleta estática VANNECT

Durante la Fiesta de Ofertas Prime esta bicicleta está rebajada al 49,33%. Muy valorada por los usuarios y una de las más vendidas en su categoría, destaca por su monitor LCD con medición de pulso y sus 16 niveles de resistencia. Podrás colocarla donde quieras gracias a su diseño plegable y ligero. Su precio es de 151,99€.