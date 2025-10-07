Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fiesta de Ofertas Prime de Amazon: ponte en forma sin gastar de más con esta selección de artículos deportivos

Ya no hay excusas para empezar a entrenar. Con estas rebajas para clientes Prime lo tienes todo a favor para sentirte bien. ¡Sólo durante 2 días!

Redacción De Tiendas

Martes, 7 de octubre 2025, 00:15

Pues ya es otra vez esa época del año. Regresa la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon con miles de artículos con descuentos interesantes.

Eso sí: recuerda que necesitas una suscripción Prime para hacerte con ellos y que esta promo sólo estará activa los días 7 y 8 de octubre. Así que, si todavía no eres miembro, hazte ya con el mes de prueba gratuito y disfruta de todas sus ventajas.

Si para ti el wellness es algo más que una palabra en inglés, no te pierdas esta selección de artículos deportivos a precios bajísimos.

Gafas de ciclismo polarizadas Queshark

Comprar en Amazon

Unas gafas todoterreno para que salgas a rodar sin límites. Sus cristales ofrecen protección antiniebla, visión nítida y, además, bloquean los rayos UVA y UVB. Están ahora con una oferta del 48% y cuestan 12,99€.

Camiseta térmica para hombre Helly Hansen

Comprar en Amazon

Fabricada en 100% polipropileno, esta camiseta para hombre tiene el diseño emblemático de la marca y está disponible en varias tallas y varios colores. Su precio ahora es de 20,29€ por su descuento del 49,28%.

Botella de agua 1 litro 720°DGREE

Comprar en Amazon

Con más de 90.000 reseñas esta botella deportiva es una de las favoritas de los usuarios de Amazon. Está disponible en varios colores y es muy cómoda de usar, tanto para adultos como para niños. El precio es de 19,51€ gracias a su rebaja del 34,90%.

Guantes deportivos de BEAST RAGE

Comprar en Amazon

Con un descuento del 43,07% y un precio final de sólo 11,38€ tienes estos guantes pensados para deportes de contacto como taekwondo, kickboxing o MMA. Están disponibles en varias tallas y en diferentes colores. Son unisex y tienen un acolchado de EVA.

Bicicleta estática VANNECT

Comprar en Amazon

Durante la Fiesta de Ofertas Prime esta bicicleta está rebajada al 49,33%. Muy valorada por los usuarios y una de las más vendidas en su categoría, destaca por su monitor LCD con medición de pulso y sus 16 niveles de resistencia. Podrás colocarla donde quieras gracias a su diseño plegable y ligero. Su precio es de 151,99€.

diariovasco Fiesta de Ofertas Prime de Amazon: ponte en forma sin gastar de más con esta selección de artículos deportivos

