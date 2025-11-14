Los chollos que no sabías que querías están todos en este top semanal de Amazon

Redacción De Tiendas Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:16 Compartir

Empieza a hacer un poco de frío, ¿verdad? Ya decía yo que era sólo cosa mía. Así que te propongo un plan: el primer café de la mañana con nuestro top 10 de chollazos de Amazon. Nada mejor que despejarse y entrar en calor con algo entretenido para dar el último empujón de la semana.

Como cada viernes, aquí tienes las ofertas más interesantes y para todos los gustos que hemos encontrado en Amazon. Tenemos, como siempre, un poco de moda, un poco de tecnología y también alguna que otra curiosidad con la que llamar tu atención. ¡En Amazon ya se han puesto las pilas y están de lleno con la previa del Black Friday!

Ya sabes cómo va el tema: estos descuentos son de visto y no visto, así que aprovecha el momento y píllalos cuantos antes, que lo más seguro es que te cueste volver a ver precios así en mucho tiempo.

Calzoncillos de JACK JONES

Este pack de 3 calzoncillos de la conocida marca destacan no sólo por su precio rebajado al 62%, sino por ser comodísimos. Eso sí, ojo porque la talla va un poco justa, así que tenlo en cuenta y llévatelos ahora por sólo 7,69€.

Secador de pelo Powerline de Rowenta

Un secador de la marca Rowenta por sólo 19,99€. Si este precio no te convence del todo, quizás lo hagan los comentarios de los usuarios de Amazon. Destacan sobre todo su alta potencia (2.300W) y su comodidad de manejo. Está ahora rebajado al 43% sobre su precio recomendado.

Samsung Galaxy Watch7

La calidad de Samsung a uno de los mejores precios que vas a encontrar antes de que empiece el Black Friday. Ponte en forma y cuídate con uno de los modelos más deseados por los usuarios que, ahora mismo, tiene un descuento del 43% sobre su precio original. Sólo 199€.

Cepillo De Dientes Eléctrico Oral-B iO 6

Una limpieza profunda de manera cómoda y sin tener que ir al dentista. Así lo describen quienes ya lo tienen, que aprovechan al máximo su 5 modos de cepillado con efecto de blanqueamiento dental. Su precio es de 127,95€ con un descuento del 39%.

Smart TV Sony Bravia 3

Renueva la tele antes de que lleguen las navidades con esta oferta previa al Black Friday que te la rebaja en un 38%. Tiene 85 pulgadas y los usuarios la recomiendan por su excelente calidad de sonido. Su precio final es de 1.599€.

Calefactor Taurus Tropicano

Por sólo 19,34€ puedes empezar a calentar tu casa o tu oficina con este calefactor portátil de Taurus y con 2.400W. Cuenta con 2 niveles de calor y tiene apagado automático. Aprovecha su rebaja del 36%.

Zapatillas Hombre Vans Ryland LS

Con un 35% de descuento tienes unas auténticas Vans para hombre, del número 42. Aunque también las tienes disponibles en más tallas: desde la 38,5 hasta la 50. Su precio ahora es de 54,95€.

Recortadora Series 9000 de Philips

Funciona igual de bien en seco y en húmedo y tiene una relación calidad-precio insuperable. La tengo en casa y la utiliza mi pareja desde hace meses tanto para afeitarse como para la cabeza u otras partes del cuerpo. Corte apurado y una amplia autonomía: 120 minutos. Su precio ahora es de 69,99€.

Cepillo de vapor de Rowenta Steam Force DR8250

Pásate al planchado vertical con este modelo de la marca Rowenta que tiene 2.000W de potencia y un golpe de vapor de 90 g. Tiene dos ajustes de intensidad y, además, desinfecta todo tipo de tejidos. Es exclusivo de Amazon y vale sólo 59,99€ por su oferta del 29%.

Juego de 20 perchas de SONGMICS

Nunca está de más comprar perchas para el cambio de ropa de temporada. Aquí tienes este pack con casi 17.000 reseñas positivas que te va a costar 15,18€. Aguanta hasta 5 kilos de peso.