Supercopa de Europa: Ésta es tu última oportunidad para ver el PSG-Tottenham por sólo 4,99€

La promoción de Movistar Plus+ acaba este mismo miércoles 13 de agosto. Suscríbete ahora y ahórrate un 50% durante los próximos 3 meses para ver éste partidazo y otros grandes estrenos

María Belén Acosta Jiménez

Martes, 12 de agosto 2025, 11:24

La temporada internacional da su pistoletazo de salida con la primera competición del viejo continente. La Supercopa de Europa abre el curso futbolístico 2025/26 enfrentando a dos auténticos titanes: el PSG y el Tottenham.

Un choque épico que puedes ver en Movistar Plus+ este miércoles 13 de agosto a partir de las 20:53, hora peninsular española. Y recuerda que justo el mismo día a las 8:00 acaba la promoción para que te suscribas durante 3 meses por sólo 4,99€.

Y es que esta semana viene cargadita de novedades para los amantes del fútbol y del cine. ¿Qué te parece ver lo último de Monica Bellucci?

La segunda oportunidad de Luis Enrique

La primera prueba de un calendario siempre es una prueba de fuego. Pero, en este caso, la Supercopa de Europa puede ser vista como una segunda oportunidad para el entrenador del PSG, tras quedar segundo en el pasado Mundial de Clubes.

Luis Enrique ha forzado la resistencia del equipo parisino para afrontar este torneo en las mejores condiciones, como corresponde al vigente campeón de la Champions. El objetivo es claro: lograr que el amargo 3-0 frente al Chelsea se olvide lo más rápido posible.

El Tottenham dice adiós a su capitán

Por su parte, el conjunto londinense busca afianzar plantilla tras su última ronda de fichajes, así como apuntalar a su todavía reciente técnico, el danés Thomas Frank. Sin embargo, la noticia más impactante que afecta al Tottenham es la marcha de su emblemático capitán, el coreano Son Heung-min, que se marcha a EEUU con Los Angeles FC.

La Supercopa de Europa se juega este miércoles 13 de agosto en el Bluenergy Stadium, y podrás verlo en Movistar a las 20:53.

La pasión de la Callas según Bellucci

La gran diva griega de la ópera nunca pasa de moda. Este viernes 15 de agosto llega a Movistar Plus+ «Maria Callas por Monica Bellucci», un documental sobre la vida de la soprano más famosa del siglo XX que tiene como eje principal la gira teatral de la conocida actriz italiana.

Monica Bellucci encarna a la Maria Callas más íntima y vulnerable, en un retrato que contrasta con su imagen más pública de profesional inflexible, siempre en busca de la máxima excelencia.

Ponle un broche de oro al verano con Movistar Plus+

Protégete del calor y aprovecha al máximo tus vacaciones también dentro de casa suscribiéndote hoy mismo a la plataforma. Hasta mañana miércoles 13 de agosto a las 8:00 podrás ahorrarte el 50% durante los 3 primeros meses y sorprenderte de todo lo que tienes disponible ya en Movistar Plus+. ¡Y sólo por 4,99€!

Así que te invito a que navegues por su portal web y descubras, porque sólo necesitas tener el Plus+ y ya está. Futbol, tenis, cine, documentales… ¡y mucho +!

