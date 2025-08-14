Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dazn

Todos los partidos de LALIGA Hypermotion gratis con el Plan Fútbol de DAZN

Adelántate al inicio de la temporada y hazte ya con tu suscripción por sólo 14,99€ al mes. ¡Incluye también los mejores encuentros de LALIGA EA Sports, competiciones europeas y mucho más deporte!

Álvaro Martí Martín

Álvaro Martí Martín

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:10

DAZN va con el balón en los pies y ninguno la podrá detener. Mientras los jugadores calientan para saltar al terreno de juego, la plataforma ya tiene cerrado su fichaje estrella para la temporada 2025/26: todos los partidos de LALIGA Hypermotion completamente gratis con el Plan Fútbol.

¡Pero no se queda ahí la cosa! Con tu suscripción te llevas también los partidos más destacados de LALIGA EA Sports y una selección de lo más interesante de las ligas europeas.

Y si con el fútbol no te basta, tranquilo: DAZN te tiene preparado un auténtico festival de deporte por sólo 14,99€ al mes, sin permanencia y sin complicaciones. ¡Te lo cuento en detalle!

¡Suscríbete al Plan Fútbol de Dazn!

¿Qué te ofrece esta temporada?

Este viernes 15 de agosto arranca LALIGA Hypermotion con el Burgos-Cultural Leonesa y el Valladolid-Ceuta, así que es el momento perfecto para contratar ya tu Plan Fútbol y no perderte ni un minuto de juego. ¡Atento a todo lo que viene en el pack!

LALIGA EA Sports: 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, incluyendo todos los encuentros en abierto

¡Suscríbete al PLan Fútbol de Dazn!

• LALIGA Hypermotion: Todos los partidos de las 42 jornadas, además de los play-off de ascenso

• Premier League, Bundesliga y Serie A al completo

Mucho más que fútbol: ¿qué más hay en este plan?

Nadie duda de que DAZN es todo un referente en la democratización del deporte. Y una vez más lo vuelven a demostrar con su Plan Fútbol, que ahora se complementa con estos contenidos adicionales:

• Eurosport y Red Bull TV, donde podrás ver competiciones internacionales de alto nivel como los 4 Grand Slams o lo mejor del ciclismo, como el Tour de Francia y La Vuelta

• Profundiza en cada partido con previas detalladas, análisis tácticos, entrevistas y documentales exclusivos

• Fanzone: una función exclusiva que te permitirá comentar cada jugada con miles de fans de toda España

• Y para rematar, tú decides cuándo y cómo ver todos los contenidos de DAZN

Empezar en DAZN es más fácil de lo que crees

¿Qué hay que hacer para suscribirse al Plan Fútbol? No puede ser más sencillo: basta con que descargues la app de DAZN, contrates tu suscripción y empieces a disfrutar del mejor deporte sin esperas.

¡Suscríbete al Plan Fútbol de Dazn!

Puedes ver DAZN desde tu móvil, tu tablet, tu consola y, por supuesto, desde tu Smart TV. Si tienes alguna duda más, toda la información que necesitas la tienes en su página web.

diariovasco Todos los partidos de LALIGA Hypermotion gratis con el Plan Fútbol de DAZN

