Necesitas estos coloridos y resistentes cuadernos para tu día a día

Este pack de cuadernos Enri A4 combina tapas de plástico resistentes, papel de calidad y colores vivos para ofrecer una opción práctica y duradera para estudio y oficina.

Redacción De Tiendas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:02

El pack de Cuadernos Folio (A4) Enri destaca como una opción versátil y resistente para quienes buscan organización y durabilidad en su material de papelería. Este conjunto incluye 5 cuadernos de tamaño folio (215 x 310 mm) con tapas de plástico translúcido, lo que garantiza una protección superior frente al desgaste diario en mochilas o escritorios. Cada cuaderno cuenta con 80 hojas de cuadrícula 4x4 mm, ideales tanto para estudiantes como para profesionales que necesitan estructurar sus apuntes, esquemas o proyectos.

VENTAJAS DE LOS CUADERNOS ENRI A4

 

Entre las ventajas más destacadas, la tapa de plástico translúcido sobresale frente a las cubiertas de cartón habituales en otros modelos. Esta característica aporta una resistencia notable al uso diario, evitando que las esquinas se doblen o deterioren con facilidad, algo que suele ocurrir con materiales menos robustos.

La espiral negra permite girar las páginas 360°, facilitando la escritura en cualquier superficie y mejorando la ergonomía, especialmente en entornos escolares o de oficina.

Además, el papel de buena calidad evita que la tinta traspase, lo que resulta esencial para quienes utilizan bolígrafos o rotuladores de diferentes grosores.

El pack de 5 unidades con colores aleatorios añade un plus de organización y personalización, ayudando a identificar asignaturas o proyectos de un vistazo.

Pack de 5 cuadernos de tamaño folio (A4)

