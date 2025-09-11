Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL DIARIO VASCO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Movilidad

Analizamos el patinete iScooter i8/i9Max: Movilidad con autonomía y seguridad para adultos y adolescentes

El iScooter i8/i9Max Patinete Eléctrico Plegable combina autonomía, seguridad y practicidad en un formato compacto ideal para moverse por la ciudad a diario sin complicaciones.

Redacción De Tiendas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:47

El iScooter i8/i9Max Patinete Eléctrico Plegable se ha convertido en una opción destacada para quienes buscan un medio de transporte urbano eficiente y versátil. Este modelo, pensado tanto para adolescentes como para adultos, combina un diseño compacto y plegable con una autonomía que puede alcanzar los 30 o 40 km según la versión elegida. Su motor de 350W permite desplazamientos ágiles a una velocidad máxima de 25 km/h, cumpliendo con la normativa española y adaptándose a los trayectos diarios en ciudad. La estructura de aluminio y el peso de 18,5 kg facilitan su transporte y almacenamiento, mientras que el límite de carga de 100/120 kg lo hace apto para diversos perfiles de usuario.

 

Seguridad y confort diario

Seguridad y confort diario

El iScooter i8/i9Max destaca por su sistema de frenado dual y ruedas neumáticas, que aportan seguridad y confort en el uso diario. Los tres modos de velocidad permiten ajustar el ritmo según el entorno, y las luces delanteras y traseras mejoran la visibilidad. Se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan reducir tiempos de desplazamiento, evitar el tráfico y contribuir a una movilidad más sostenible en el entorno urbano

Uno de los puntos fuertes del iScooter i8/i9Max es su sistema de frenado dual y las ruedas neumáticas, que aportan mayor seguridad y confort en el uso diario. Los tres modos de velocidad permiten ajustar el ritmo según el entorno, y las luces delanteras y traseras mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz. Además, su batería de gran capacidad asegura trayectos prolongados sin necesidad de recarga constante, lo que lo diferencia de otros modelos de gama similar. Este patinete se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan reducir tiempos de desplazamiento, evitar el tráfico y contribuir a una movilidad más sostenible en el entorno urbano.

VENTAJAS PRINCIPALES:

- Autonomía competitiva: hasta 30 o 40 km según la versión, lo que resulta suficiente para la mayoría de desplazamientos urbanos diarios y supera a modelos básicos como el Razor E100.

- Motor de 350W: permite alcanzar los 25 km/h, cumpliendo la normativa española y ofreciendo buen rendimiento incluso en pendientes moderadas.

- Sistema de frenado dual y ruedas neumáticas: aportan seguridad y comodidad, especialmente en trayectos urbanos con baches o superficies irregulares.

- Diseño plegable y peso contenido: sus 18,5 kg permiten transportarlo fácilmente en el maletero o almacenarlo en espacios reducidos.

- Tres modos de velocidad: adaptables a las necesidades del usuario, ya sea para trayectos relajados o más ágiles.

Newsletter

Patinete eléctrico plegable iScooter i8/i9Max

Comprar en Amazon

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  5. 5 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  6. 6

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  7. 7 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  8. 8

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  9. 9 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  10. 10 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Analizamos el patinete iScooter i8/i9Max: Movilidad con autonomía y seguridad para adultos y adolescentes

Analizamos el patinete iScooter i8/i9Max: Movilidad con autonomía y seguridad para adultos y adolescentes