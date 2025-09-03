Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL DIARIO VASCO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Puzzles

Si te gustan los puzzles, anímate con este de 2.000 piezas de símbolos de Europa

El Educa Puzzle de 2000 piezas para adultos reúne calidad de imagen, sostenibilidad y un reto estimulante para quienes disfrutan montando monumentos y símbolos emblemáticos de Europa.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:03

El Educa Puzzle de 2000 Piezas para Adultos | Símbolos de Europa se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan un reto estimulante y una experiencia visual rica. Este rompecabezas, recomendado a partir de los 14 años, destaca no solo por la cantidad de piezas, sino por su imagen repleta de monumentos emblemáticos y detalles que evocan la diversidad cultural del continente europeo. Con unas dimensiones finales de 96 x 68 cm, el puzzle invita a sumergirse durante horas en la identificación de lugares icónicos y pequeños elementos ocultos, lo que lo hace ideal tanto para aficionados como para quienes desean compartir la actividad en familia.

Comprar en Amazon

Uno de los aspectos diferenciadores de este modelo es el uso de cartón reciclado de alta calidad y tintas vegetales, lo que aporta un plus de sostenibilidad y resistencia a las piezas. Además, el paquete incluye el pegamento especial Fix Puzzle, pensado para quienes quieren conservar y exhibir el resultado final.

A nivel de materiales, el uso de cartón reciclado y tintas vegetales aporta un valor añadido en términos de sostenibilidad y respeto medioambiental. Las piezas presentan un grosor adecuado y una impresión de alta calidad, lo que facilita la identificación de detalles y colores vivos durante el montaje.

La temática, centrada en los símbolos de Europa, fomenta la curiosidad y el aprendizaje, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.

Newsletter

Puzzle de 2000 piezas de Símbolos de Europa

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

¿(Des)conocidos?: El juego de cartas para parejas que rompe la rutina y fomenta la complicidad

¿(Des)conocidos?: El juego de cartas para parejas que rompe la rutina y fomenta la complicidad

Diviértete y saca el cantante que llevas dentro con estos karaokes portátiles

Diviértete y saca el cantante que llevas dentro con estos karaokes portátiles

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  4. 4 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  5. 5

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»
  6. 6 La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»
  7. 7 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  8. 8 El pueblo más bonito para visitar en septiembre está a menos de dos horas de Gipuzkoa
  9. 9

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  10. 10

    El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Si te gustan los puzzles, anímate con este de 2.000 piezas de símbolos de Europa

Si te gustan los puzzles, anímate con este de 2.000 piezas de símbolos de Europa