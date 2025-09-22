Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones por un accidente en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao

Belleza capilar

Dale volumen y textura natural a tu pelo en pocos segundos

El Slick Gorilla Hair Styling Powder 20g aporta volumen inmediato y textura natural al cabello sin dejar residuos, siendo una opción práctica y versátil para quienes buscan un peinado flexible y duradero en su día a día.

Redacción De Tiendas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:46

El Slick Gorilla Hair Styling Powder 20g se ha convertido en un referente entre los productos de peinado para quienes buscan volumen sin esfuerzo y un acabado natural. Este polvo voluminizador, apto para todo tipo de cabello y sin fragancia, destaca especialmente por su capacidad de transformar cabellos finos o lacios en estilos con cuerpo y textura, sin dejar residuos visibles. Su formato en polvo facilita la aplicación directa en las raíces, logrando un efecto mate y una fijación flexible que permite reajustar el peinado durante el día sin sensación pegajosa.

A diferencia de ceras o geles tradicionales, el Slick Gorilla Hair Styling Powder ofrece una solución ligera y discreta para quienes desean realzar su look diario o experimentar con peinados más atrevidos. Entre sus ingredientes clave se encuentran la glicerina y la sílice, que ayudan a absorber el exceso de grasa y aportar grosor sin apelmazar el cabello.

 

Para hombres y mujeres

Para hombres y mujeres

Este productos es especialmente interesante para quienes buscan una cera en polvo para el pelo de hombre o mujer que ofrezca resultados profesionales en casa. Su envase compacto de 20 gramos es fácil de llevar en cualquier neceser, permitiendo retoques rápidos en cualquier momento del día

El Slick Gorilla Hair Styling Powder 20g responde a las necesidades de quienes valoran un peinado natural, volumen duradero y la comodidad de un producto sencillo de usar y de retirar al final de la jornada.

Una de las principales ventajas de este polvo de peinado es su alta concentración y rendimiento por uso. Los usuarios destacan que una pequeña cantidad basta para conseguir volumen y textura visibles, lo que hace que el envase de 20 gramos dure más de lo esperado. Además, el acabado mate y la ausencia de residuos visibles lo diferencian de opciones más económicas que pueden dejar el cabello apelmazado o con restos blancos. Esto se traduce en una experiencia de uso más cómoda y en menos necesidad de reaplicar producto a lo largo del día.

Slick Gorilla Hair Styling Powder

Comprar en Amazon

