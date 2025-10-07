Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maquillaje, gel, perfumes... No te pierdas mejores productos de belleza

Hay varios tipos de productos de belleza: maquillaje, cuidado facial, tratamientos capilares y fragancias. Cada uno juega un papel clave en la rutina diaria, aportando beneficios para la apariencia y el bienestar.

Redacción De Tiendas

Martes, 7 de octubre 2025, 09:05

Productos de belleza disponibles online incluyen opciones para el cuidado facial, capilar, maquillaje, fragancias y protección solar. La oferta abarca limpiadores faciales para eliminar impurezas, sérums con ingredientes como ácido hialurónico o vitamina C, cremas hidratantes con acción antiedad, mascarillas capilares para cabello seco o dañado, aceites capilares para aportar brillo y suavidad, máscaras de pestañas, coloretes y sprays fijadores de maquillaje, así como fragancias en diferentes formatos y protectores solares con filtros UVA/UVB y texturas ligeras.

Esta variedad permite seleccionar productos según tipo de piel, cabello o preferencia personal, con alternativas para necesidades básicas o específicas. El enfoque es informativo y orientado a describir características y funciones de cada categoría.

EAU DE PARFUM FANTASY DE BRITNEY SPEARS

Este eau de parfum de Britney Spears presenta un aroma floral y afrutado, con notas de frutas maduras y flores delicadas. La calidad de los ingredientes asegura una fragancia duradera. Su elegante frasco, diseñado con líneas limpias y materiales transparentes, complementa su composición. Formulado como eau de parfum, ofrece una mayor concentración de fragancia.

CREMA SOLAR FACIAL DE D'ALBA PIEDMONT

Esta crema solar facial de d'alba Piedmont tiene una fórmula híbrida que combina trufa blanca italiana y filtros UV veganos. Proporciona una excelente protección SPF50+, presenta una textura hidratante y suave, e incluye antioxidantes beneficiosos. No deja sensación pegajosa ni residuos visibles en la piel.

MÁSCARA DE PESTAÑAS SKY HIGH DE MAYBELLINE

La máscara de pestañas de MAYBELLINE cuenta con un cepillo cónico flexible que mejora la separación y el volumen de las pestañas. Su fórmula está enriquecida con extracto de bambú, que nutre las pestañas. El dosificador permite una aplicación uniforme, y su tono negro intenso proporciona un acabado definido. Esta máscara ofrece duración y resistencia al manchado.

COLORETE EN BARRA DE ESSENCE

Con formato en barra compacto, Essence BABY GOT blush Bright 5,5g tiene una textura cremosa y permite un difuminado sencillo. Su fórmula vegana y libre de crueldad animal contiene color adecuado para distintos tonos de piel. El producto tiene un acabado natural en las mejillas.

SÉRUM FACIAL ORGÁNICO DE FLORENCE

Este sérum facial orgánico, formulado con ingredientes de origen ecológico, contiene vitamina C estable, que ilumina la piel y ayuda a reducir la apariencia de manchas. El ácido hialurónico proporciona hidratación profunda, manteniendo la piel suave y flexible. Su fórmula vegana e hipoalergénica está formulada para pieles sensibles, permitiendo disfrutar de sus beneficios sin irritaciones.

CREMA FACIAL ANTIEDAD DE L'OREAL PARIS MEN EXPERT

La crema facial antiedad de L'Oreal Paris Men Expert contiene ácido hialurónico. Tiene una textura ligera y de rápida absorción, sin dejar residuos grasos. Presentada en un envase de 50 ml, esta crema es adecuada para el cuidado de la piel masculina.

MASCARILLA CAPILAR NUTRITIVA DE KARSEELL MACA CARE SYSTEM

Esta mascarilla capilar profesional está formulada con colágeno hidrolizado y aceites naturales de argán y coco. Su textura cremosa permite un acondicionamiento profundo, fortaleciendo y restaurando el brillo del cabello. Su fórmula sin sulfatos ni siliconas está formulada para cueros cabelludos sensibles y proporciona hidratación y reparación del daño.

ACEITE CAPILAR EXTRAORDINARIO DE L'OREAL PARIS

Elvive Aceite Extraordinario de L'Oreal Paris es un tratamiento capilar con fórmula ligera enriquecida con aceites de flores. Nutre y protege el cabello, proporcionando una textura ligera que evita que se engrase. Tiene una fragancia suave y se presenta en formato de 100 ml.

GEL LIMPIADOR FACIAL DE CERAVE

Este gel limpiador facial combina ácido salicílico, arcilla y niacinamida. Su fórmula es sin perfume y tiene pH neutro. La textura fresca transforma el gel en espuma ligera durante su aplicación. El ácido salicílico ayuda a controlar el acné, la arcilla contribuye a la limpieza profunda al absorber impurezas, y la niacinamida calma la piel, reduciendo la irritación.

SPRAY FIJADOR DE MAQUILLAJE L'OREAL PARIS

Aplicando una bruma ligera, el spray fijador de maquillaje tiene una fórmula resistente al agua y al sudor, prolongando la duración del maquillaje. El pulverizador distribuye el producto uniformemente, dejando un acabado satinado sin alterar el aspecto del maquillaje. Además, contiene ingredientes hidratantes que mantienen la piel fresca y radiante.

