Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL DIARIO VASCO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Belleza

Esta es la crema hidratante que transformará tu rutina diaria de cuidado facial y corporal

La crema hidratante corporal y facial Cetaphil proporciona una hidratación intensiva y duradera, respetando incluso las pieles más sensibles sin dejar sensación grasa.

Redacción De Tiendas

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:10

Encontrar una crema hidratante que combine eficacia, suavidad y respeto por la piel puede ser todo un reto, especialmente para personas con sequedad o sensibilidad cutánea. La crema hidratante corporal y facial Cetaphil ha conseguido posicionarse como una opción utilizada por muchos usuarios en el cuidado diario, gracias a que hidrata hasta 48 horas sin dejar sensación grasa. Su fórmula, desarrollada para pieles secas y sensibles, destaca por su alta tolerancia y ausencia de fragancia, lo que está formulada para reducir la posibilidad de irritaciones o brotes en pieles reactivas.

 

Propiedades nutritivas

Propiedades nutritivas

Entre los ingredientes de la crema hidratante corporal y facial Cetaphil se encuentran activos como la dimeticona, el aceite de almendra dulce y el pantenol, que aportan propiedades nutritivas y calmantes. Su textura gel-crema facilita una rápida absorción, permitiendo su uso tanto en el rostro como en el cuerpo sin dejar residuos incómodos

La crema hidratante corporal y facial Cetaphil destaca por una serie de ventajas que la hacen especialmente atractiva para quienes buscan un producto versátil y seguro para piel seca o sensible. Entre sus principales puntos fuertes se encuentra su alta tolerancia dermatológica, lo que la convierte en una opción adecuada para personas con tendencia a la irritación o afecciones como la rosácea o la dermatitis. La fórmula sin fragancia y no comedogénica minimiza el riesgo de brotes o alergias, algo no tan habitual en productos de la competencia que suelen incluir perfumes o ingredientes más agresivos.

Además, ofrece una hidratación prolongada de hasta 48 horas, superando la duración de muchas cremas convencionales. Su textura gel-crema facilita una rápida absorción y evita la sensación grasa, permitiendo su uso tanto en el rostro como en el cuerpo.

Newsletter

CREMA HIDRATANTE CORPORAL Y FACIAL CETAPHIL PIEL SECA

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Estas cremas de manos reparadoras alivian las grietas y protegen tu piel del frío

Estas cremas de manos reparadoras alivian las grietas y protegen tu piel del frío

L'Oréal Paris revitalift filler crema de noche: hidratación intensiva y efecto rellenador para pieles maduras

L'Oréal Paris revitalift filler crema de noche: hidratación intensiva y efecto rellenador para pieles maduras

Despídete de la piel áspera y tirante con la loción corporal Urea Cica Repair+ Mixa

Despídete de la piel áspera y tirante con la loción corporal Urea Cica Repair+ Mixa

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  5. 5

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  6. 6

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  7. 7 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria
  8. 8 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero
  9. 9

    El consejero de Universidades recrudece el choque con la EHU: «Casualidades, las justas»
  10. 10

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Esta es la crema hidratante que transformará tu rutina diaria de cuidado facial y corporal

Esta es la crema hidratante que transformará tu rutina diaria de cuidado facial y corporal