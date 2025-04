Los mejores juguetes para pajaritos domésticos. ¡Diviértete con ellos!

Antes de adoptar a un amigo emplumado y dejar que entre en tu vida, es importantísimo tener la casa preparada para ellos. Al igual que sucede con los gatos y los perros, los pájaros también necesitan tener un espacio que cubra todas las necesidades. Y no, no les basta sólo con tener una jaula grande y cuidada, ellos también necesitan seguir teniendo experiencias que enriquezcan sus días contigo.

Por suerte, la mentalidad de tener al pájaro todo el día dentro de la jaula se ha dejado de lado, para hacer que éste viva pegado a su mejor amigo. Es decir: a nosotros. La jaula es ahora un lugar donde descansar, comer y asearse, pero no el centro de su vida. De ahí que cada vez sea más fácil encontrar juguetes pensados para pájaros con los que ellos puedan pasarlo bien y, de paso, interactuar más fácilmente contigo.

CÓMO CREAR UN VÍNCULO CON TU LORITO

Lo primero que debes saber es que amansar a un lorito, ya sea un papagayo, cacatúa o un pequeño agapornis, es que debes ser muy paciente. Los animales se sienten estresados o nerviosos ante los cambios, sobre todo cuando se trata de la llegada a su nuevo hogar.

Para hacer que la convivencia sea más fácil para toda la familia y, especialmente, para tu nuevo mejor amigo, es importante que aprendas esta serie de pautas con las que afianzar el vínculo con tu pájaro y de paso aprender a amansarlo para poder disfrutar aún más de vuestro tiempo juntos.

1º PASO - ACÉRCATE A ÉL POCO A POCO

Lo más importante es que seas paciente. El agapornis no es un animal puramente doméstico, por tanto, tienes que dejar que se acostumbre a tu presencia para que poco a poco pueda ir confiando en ti. No lo atosigues y, sencillamente, quédate cerca de él pero sin tocarlo, para que tu lorito decida cuándo es el momento.

2º PASO - GÁNATE SU CONFIANZA

¿Tu birb ya está cómodo contigo? Entonces ha llegado la hora de dar un paso más en vuestra relación: háblale. Es muy importante que se acostumbre a tu voz, así que no te compliques tratando de darle órdenes, sólo mantén un tono pausado y amable que le haga sentirse a gusto. Si te apetece, puedes cantarle o leerle algo que te guste mientras estáis juntos.

¡Ah! y un truco que también funciona muy bien es dejar la mano quieta dentro de la jaula cuando vayas a limpiarla, de manera que pueda familiarizarse con ella y no te considere como algo extraño o amenazante.

3º PASO - LOS «TREATS» SIEMPRE AYUDAN

Si le das a tu lorito algo de comida que le guste, acelerarás el proceso de confianza y conseguirás que vuestro vínculo se haga más fuerte. Siempre que puedas, trata de darle de comer directamente desde la mano.

Importante: no te frustres. De nuevo, vas a necesitar mucha paciencia para que tu agapornis se decida a dar el paso y sentirse lo bastante confiado para comer de tu mano.

4º PASO - CÓMO REACCIONAR A SUS PICOTAZOS

Porque sí: todos los birbs pican. Dependiendo de su edad y de su nivel de estrés, los loritos pueden reaccionar a determinados estímulos lanzándote un picotazo. Lo más importante es que mantengas la calma y procures no apartar nunca la mano ni hacer movimientos bruscos que puedan ponerlos más nerviosos. Recuerda que la boca en la mayoría de los animales hace las veces de nuestras manos, por lo que son una forma de comunicarse contigo. Si te pica suave, a lo mejor quiere cariñitos, mientras que si te pica fuerte es que algo de lo que has hecho no le ha gustado.

5º PASO - MEJOR FUERA QUE DENTRO (DE LA JAULA)

Esto es cierto, pero vamos a matizarlo. Si tu lorito ya está cómodo contigo puedes dar el último paso y sacarlo de la jaula, acompañándolo con tu mano. Deja que se suba a tu dedo o a la palma, indicándole con toques suaves en el abdomen. Una vez tengas claro que está listo, podrás enseñarles órdenes sencillas como subir y bajar de tu hombro.

Te recomiendo que, si tienes la suerte de tener varios loritos, realices este «entrenamiento» siempre de manera individual, ya que cada pájaro aprende a su ritmo.

Seguro que con estos consejos consigues que tanto tú como tu lorito estéis más unidos, ya sólo os falta tener a mano juguetes pensados para ellos como estos que he seleccionado por su relación calidad-precio y que podrás encontrar en Amazon.

JUGUETE PARA RASGAR Y MASTICAR PARA PÁJAROS DE MQUPIN

Con colores llamativos y un montón de posibilidades aquí tienes este accesorio de lo más entretenido para lo coloques directamente en su jaulita. Su precio es de 26,99€ y tiene más de 1.000 valoraciones positivas.

SET DE 7 JUGUETES COLGANTES PARA PÁJAROS DE CAMITER

Este es el set más vendido de Amazon por su increíble relación calidad-precio. Y es que te llevas a casa un juego de 7 piezas para que tus birbs estén más que entretenidos. Su precio es de 11,99€.

ACCESORIOS COLGANTES PARA PÁJAROS DE YIXUND

Otra opción es este juego completo de juguetes y accesorios de entrenamiento para loritos de la marca YIXUND que tiene una nota de 4,5/5 estrellas en Amazon. También está a muy buen precio: sólo 17,99€.

JUGUETES DE ADIESTRAMIENTO DE JASCHERRY

Y si quieres que tu lorito sea el más listo del barrio, aquí tienes este juego de 4 piezas para que desarrolle su coordinación e inteligencia. Su precio es de 17,50€.

JUGUETE DE FORRAJE PARA PÁJAROS DE YIXUND

Para terminar, te dejo esta opción de lo más original para ofrecerle a tu birb una mantita interactiva en vertical. Con muchos colores y una textura agradable a su pico, estará encantando de descubrir todo lo que ofrece este juguete por el precio de 17,92€.

