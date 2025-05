Estas sartenes del chef Jamie Oliver son las que te regalaría tu madre para tu nuevo piso

Álvaro Martí Martín Lunes, 12 de mayo 2025, 09:19 Compartir

Del puñado que cosas que son imprescindibles en una casa, sobre todo si te acabas de mudar, las sartenes ocupan sin duda uno de los primeros puestos. Se trata del menaje de cocina más versátil que existe, en el que puedes preparar todo tipo de platos, tanto fritos como a la plancha, e incluso hasta al vapor en un momento dado.

Eso sí: no te vale cualquier cosa. Hay sartenes que pueden parecer muy buenas y duraderas a primera vista, pero te la juegan en el momento menos pensado. Puede que no sean aptas para todo tipo de fuegos, o que el acero inoxidable del que alardeaban… no sea tan inoxidable, a fin de cuentas.

Para evitarte sorpresas desagradables, lo mejor es ir a lo seguro. Optar por firmas consolidadas en el mercado que no te van a dejar tirados a la primera de cambio.

El problema, claro está, es el de siempre: el precio. Calidad suele ser sinónimo de aflojar una dolorosa cantidad de dinero. Pero es que, cuando se trata de sartenes, escatimar no es una opción. A menos, por supuesto, que estés leyendo un artículo en De Tiendas y sepas que te vas a encontrar con un ofertón de los que hacen época.

No pierdas detalle de nuestro artículo de hoy, porque te traemos una pareja de sartenes de la marca Tefal que ahora mismo tienen un descuento del 35%. Y ojo, porque acumulan más de 18.000 comentarios positivos. ¡Casi nada!

LAS SARTENES CON LAS QUE COCINA JAMIE OLIVER, CHEF DE LA BBC

Si eres de mi quinta, lo mismo recuerdas The Naked Chef, un programa innovador de cocina que apareció en la BBC allá por finales de los 90. Lo conducía Jamie Oliver, hoy cocinero de fama mundial, al seguro que habrás visto más de una vez en la tele o en YouTube.

Su nombre va asociado ahora a este novedoso diseño de Tefal, que consiste en un set de 2 sartenes de acero inoxidable 18/10, pensadas tanto para la cocina profesional como para los que buscan un menaje 100% confiable.

Estas sartenes tienen 24 y 28 centímetros de diámetro, respectivamente, y cuenta con una superficie antiadherente con revestimiento de titanio. Con esto no sólo te aseguras de que tus platos favoritos nunca se peguen, sino que también tendrás la garantía de que estas sartenes te acompañarán durante un montón de años.

Son aptas para toda clase de cocinas, desde gas tradicional hasta vitrocerámica e inducción. Incluso las puedes meter en el horno sin el menor problema. ¿Y quieres saber una característica curiosa y de lo más útil? Cuenta con un símbolo de reloj de arena en su fondo, que desaparece para indicar que la temperatura es la adecuada para empezar a cocinar. ¡Más fácil imposible!

Fácil de manejar, seguras… ¡y a buen precio! Estas sartenes de Tefal disponen de mango, también de acero inoxidable, que va remachado para que tengas un agarre completamente seguro. No te vas a quemar pase lo que pase al cogerlo. Más de 400 unidades se han vendido en este último mes.

Además, este diseño exclusivo de la marca integra la tecnología Thermo-fusion. ¿Qué significa esto? Que independiente del tipo de fuego que emplees para cocinar, el calor se reparte siempre de forma homogénea, para que toda la superficie de la sartén esté a la misma temperatura y los alimentos se hagan por igual.

Pero si hay algo que seduce a todos los usuarios de Amazon, sin excepción, es su increíble relación calidad-precio. Porque este set de 2 sartenes de Tefal, modelo Jamie Oliver, tienen ahora mismo un descuento de nada menos que del 35%. Te las puedes llevar a casa por sólo 74,99€ en una oferta única.

