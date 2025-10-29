Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Protege la piel más delicada de tu bebé con las toallitas Pure Aqua de Dodot

Las toallitas Pure Aqua para bebé Dodot ofrecen una limpieza delicada y segura gracias a su composición con un 99% de agua y fibras vegetales, ideales para la piel sensible y con un formato práctico para el día a día.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:57

Las toallitas Pure Aqua para bebé Dodot se han consolidado como una opción de referencia para quienes priorizan el cuidado de la piel sensible en bebés. Su fórmula destaca por estar compuesta en un 99% de agua, sin alcohol ni perfume, lo que reduce considerablemente el riesgo de irritaciones y ayuda a restaurar el pH natural de la piel. El uso de fibras 100% de origen vegetal, con un 10% de algodón premium, contribuye a una textura suave y resistente, facilitando la limpieza sin dejar residuos ni generar molestias en la piel delicada.

Este formato de 864 toallitas distribuidas en 18 prácticos paquetes permite tener siempre a mano una cantidad suficiente tanto en casa como en salidas. Además, la ausencia de plásticos en su composición y la aprobación dermatológica por la Skin Health Alliance refuerzan la confianza en su uso diario.

El diseño "Thick Pop Up" facilita extraer una toallita cada vez sin que se sequen las restantes, un detalle valorado por padres que buscan comodidad y eficiencia. En un mercado donde la pureza de los ingredientes y la sostenibilidad marcan la diferencia, Dodot Pure Aqua destaca por su equilibrio entre seguridad, suavidad y respeto por el medio ambiente.

La ausencia total de alcohol y perfumes, junto con la aprobación dermatológica, refuerzan su perfil seguro frente a alternativas que contienen conservantes o fragancias añadidas. Además, la textura suave y resistente facilita la limpieza sin necesidad de usar varias toallitas a la vez, lo que resulta práctico y eficiente en el día a día.

TOALLITAS PARA BEBÉ DODOT PURE AQUA PACK 864 UNIDADES

