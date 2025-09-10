Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL DIARIO VASCO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Hogar

Viste tu casa con estas prácticas alfombras vinílicas para el hogar

Las alfombras vinílicas ofrecen una forma sencilla de renovar cualquier estancia, resisten el uso diario y se limpian con facilidad, pero cada modelo aporta un toque distinto a la decoración y la funcionalidad del hogar.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:47

Las alfombras vinílicas han transformado la forma de vestir los suelos en hogares modernos. Fabricadas principalmente con PVC y poliéster, ofrecen una resistencia notable frente al desgaste y la humedad, dos factores clave en zonas de mucho tránsito como la cocina, el baño o el pasillo. Su superficie antideslizante añade un plus de seguridad, especialmente en casas con niños o personas mayores, donde evitar resbalones resulta fundamental.

La mayoría pueden fregarse o aspirarse sin esfuerzo, lo que facilita mantenerlas limpias incluso en hogares con mascotas o en espacios donde la higiene es prioritaria.

ALFOMBRA VINÍLICA PARA PASILLO DE TADI & IMPERIO1979

Con un diseño rizado y estructura robusta, esta alfombra vinílica de Tadi & Imperio1979 mide 70x400 cm y sirve para interiores y exteriores.

Su superficie antideslizante proporciona seguridad en pasillos, cocinas o terrazas, mientras que la impermeabilidad protege el suelo frente a líquidos o lluvia. La limpieza resulta sencilla: se puede barrer, fregar o usar robot aspirador sin complicaciones.

ALFOMBRA VINÍLICA DECORATIVA DE NIVELLPUBLICITARI

El modelo hidráulico de NivellPublicitari, disponible en 300x200 cm, combina un diseño decorativo con materiales resistentes y una base esponjosa que añade confort bajo los pies. Su acabado antideslizante y la impresión digital de alta calidad refuerzan el atractivo visual y la seguridad.

Esta alfombra vinílica se adapta tanto a salones como a cocinas o dormitorios, protegiendo el suelo de manchas y golpes. Además, su espesor permite el uso de robots aspiradores y evita tropiezos, facilitando el día a día en el hogar.

ALFOMBRA VINÍLICA TRENZADA DE TEJIDOS EL MUNDO

Con un tejido trenzado que aporta distinción, esta alfombra vinílica de TEJIDOS EL MUNDO en formato 100x150 cm combina diseño y resistencia. El material facilita la limpieza diaria y soporta el uso continuado en diferentes estancias del hogar. Su base antideslizante garantiza estabilidad y seguridad en cada paso.

El mantenimiento sencillo y la impermeabilidad convierten esta alfombra en una solución práctica tanto en interiores como en terrazas cubiertas. Además, su estructura repele el polvo y los ácaros.

ALFOMBRA VINÍLICA PERSONALIZABLE DE NIVELLPUBLICITARI

Esta opción de NivellPublicitari en formato 80x40 cm combina diseño hidráulico y materiales resistentes. El PVC esponjoso y la base antideslizante ofrecen seguridad y comodidad en cocinas, baños o zonas de paso, sin renunciar a un toque decorativo.

La facilidad de limpieza se convierte en su principal ventaja, ya que basta con una bayeta o fregona para mantenerla impecable. Su espesor permite que las puertas se abran sin problema y el robot aspirador pase sin trabas.

ALFOMBRA HIDRÁULICA DE TADI & IMPERIO1979

Inspirado en los clásicos suelos hidráulicos, este modelo de Tadi & Imperio1979 transforma cualquier estancia con su diseño multicolor sobre fondo marfil. La superficie presenta un ligero relieve que imita el tacto de la baldosa, aportando autenticidad y un toque contemporáneo. El formato de 60x120 cm se adapta fácilmente a cocinas, pasillos o dormitorios.

Su composición de PVC y poliéster ofrece resistencia frente al uso intensivo y facilita la limpieza diaria con aspiradora o fregona.

ALFOMBRA VINÍLICA TRENZADA STORESDECO

Gracias a su tejido trenzado de alta calidad, esta alfombra vinílica de STORESDECO en formato 80x150 cm ofrece un acabado elegante y resistente. El material combina PVC y poliéster, logrando una superficie lavable y antideslizante que se integra fácilmente en cualquier ambiente, desde el salón hasta zonas exteriores como terrazas cubiertas.

El mantenimiento resulta muy sencillo: basta con aspirar o pasar una fregona para mantenerla impecable, sin esfuerzo. Su estructura repele el polvo y los ácaros, lo que aporta tranquilidad en hogares con mascotas o personas alérgicas.

ALFOMBRA VINÍLICA TRENZADA TEJIDOS EL MUNDO

Con su tejido trenzado de alta gama, esta alfombra vinílica de TEJIDOS EL MUNDO en formato 140x200 cm aporta un toque elegante y moderno al hogar.

El acabado antideslizante y la impermeabilidad permiten colocarla tanto en interiores como en exteriores cubiertos, adaptándose a diferentes necesidades. Su superficie repele el polvo y los ácaros, lo que contribuye a un ambiente más saludable, especialmente en viviendas con mascotas o personas alérgicas.

ALFOMBRA VINÍLICA CREARREDA PARA COCINA

Esta propuesta de CREARREDA fabricada en Italia destaca por su formato de 120x50 cm y su resistencia. Su superficie vinílica, tratada con pintura especial, mantiene los colores vivos y soporta el uso diario sin perder brillo.

El acabado antideslizante y la facilidad de limpieza con un simple paño húmedo aportan tranquilidad en cocinas y zonas de paso. Además, su estructura repele la suciedad y protege el suelo frente a manchas y humedad.

ALFOMBRA VINÍLICA DECORATIVA DE ALFOMBRAS IBERIA

La alfombra AMALF de ALFOMBRAS IBERIA ofrece un formato compacto de 52x100 cm que se adapta a pasillos, entradas o bajo la cama. El diseño tipo terrazo multicolor aporta un toque moderno y fresco, mientras que la base antideslizante asegura estabilidad en cada paso.

La limpieza resulta muy sencilla: basta con aspirar o pasar una bayeta húmeda para mantenerla impecable. Su estructura de PVC, fabricada íntegramente en España, resiste el uso diario y las manchas, facilitando el orden y la higiene en el hogar.

Te puede interesar

