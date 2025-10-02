Con estos muebles de TV con ruedas para el hogar podrás ver la tele donde quieras

Mover el televisor de un lado a otro sin esfuerzo y mantener el espacio siempre ordenado es mucho más sencillo con muebles de TV con ruedas. Cada uno de estos muebles de TV con ruedas ha sido seleccionado por sus características específicas: desde la capacidad de soportar televisores grandes y ofrecer múltiples compartimentos,hasta la facilidad de movimiento y la integración en distintos estilos de decoración. Así, puedes elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades de organización y diseño en el hogar.

MÓDULO DE TV CON RUEDAS HOMCOM

Con líneas minimalistas y un acabado en blanco, este mueble de TV HOMCOM combina funcionalidad y estilo en un formato compacto. Su estructura soporta televisores de hasta 42 pulgadas y 40 kg, integrando una puerta y dos estantes abiertos que facilitan la organización de dispositivos y accesorios.

Las cuatro ruedas, dos de ellas con freno, permiten desplazar el mueble fácilmente según las necesidades del espacio, ya sea en el salón o el dormitorio. entretenimiento.

MESA DE TELEVISIÓN MARRÓN DE RELAXDAYS

Con un diseño sobrio en marrón, este mueble de TV Relaxdays destaca por su formato compacto y funcional. Sus dimensiones de 45 x 80 x 40 cm permiten integrarlo fácilmente en diferentes estancias, aportando un toque moderno sin recargar el ambiente. Las ruedas incorporadas facilitan su desplazamiento sin esfuerzo. Ofrece dos compartimentos que ayudan a mantener ordenados tanto dispositivos electrónicos como revistas y otros accesorios.

MUEBLE DE TV BLANCO CON RUEDAS DE HOMCOM

Con una estructura pensada para espacios modernos, este mueble de TV HOMCOM en blanco ofrece una solución práctica para televisores de hasta 55 pulgadas. Sus líneas limpias y el acabado natural aportan un toque elegante al salón o dormitorio, mientras que las cinco ruedas permiten desplazarlo fácilmente según la distribución deseada. La combinación de estantes laterales cerrados y compartimentos abiertos facilita mantener ordenados dispositivos, películas o consolas.

MUEBLE PARA TV ROBLE SONOMA DE VIDAXL

Con un diseño robusto en roble Sonoma, este mueble para TV de vidaXL aporta calidez y funcionalidad a cualquier estancia. Fabricado en madera de ingeniería, combina resistencia y una superficie suave que resiste la humedad, manteniendo su aspecto durante más tiempo. Las ruedas giratorias de 360 grados facilitan desplazar el mueble sin esfuerzo, adaptándose a diferentes necesidades de espacio. El amplio espacio de almacenaje ayuda a mantener organizados reproductores, discos y otros accesorios.

MUEBLE DE TV BLANCO CON COMPARTIMENTOS DE RELAXDAYS

Con un diseño en blanco discreto, este mueble de TV Relaxdays incorpora cuatro compartimentos que facilitan la organización de dispositivos y accesorios. Sus dimensiones compactas (35 x 80 x 35 cm) y la estructura de tablero de partículas lo convierten en una solución funcional para salones o dormitorios donde el espacio es valioso.