Este hervidor de agua de Philips combina rapidez, seguridad y tiene un diseño muy resistente

El hervidor de agua Philips HD9350/90 combina rapidez, seguridad y un diseño resistente en acero inoxidable para facilitar la preparación diaria de bebidas calientes en cualquier hogar.

Redacción De Tiendas

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:27

El hervidor de agua Philips HD9350/90 es un hervidor que ofrece rapidez y comodidad al calentar agua en casa. Con un diseño elegante en acero inoxidable cepillado, este hervidor no solo aporta un toque sofisticado a tu cocina, sino que también resiste el paso del tiempo y el uso diario. Su capacidad de 1,7 litros es perfecta para preparar varias bebidas calientes de una sola vez, mientras que su potencia de 2200 W permite hervir el agua en cuestión de minutos.

Entre los detalles que realmente marcan la diferencia, la tapa con resorte y amplia apertura facilita tanto el llenado como la limpieza. Además, el indicador luminoso integrado proporciona una señal clara de funcionamiento. La base giratoria de 360° añade un nivel extra de practicidad, permitiendo colocar y retirar el hervidor desde cualquier ángulo. También cuenta con sistemas de seguridad como el apagado automático y la protección contra funcionamiento en seco, lo que brinda tranquilidad y confianza en su uso diario.

Uno de sus puntos fuertes es la construcción en acero inoxidable cepillado, que garantiza mayor durabilidad y un aspecto elegante frente a alternativas fabricadas en plástico. Este material, además de aportar resistencia, facilita la limpieza y mantiene el agua libre de sabores extraños. El hervidor incorpora una base giratoria de 360°, lo que permite colocarlo en cualquier posición y simplifica su manejo, algo especialmente útil en cocinas concurridas o para usuarios zurdos.

HERVIDOR DE AGUA PHILIPS HD9350/90 DE ACERO INOXIDABLE

Comprar en Amazon

