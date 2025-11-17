Empieza el día con energía con estos exprimidores de naranjas eléctricos

Redacción De Tiendas Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:09 Compartir

Preparar zumo fresco en casa es una práctica cada vez más habitual gracias a los exprimidores eléctricos. Estos pequeños electrodomésticos extraen el jugo de naranjas y otros cítricos mediante la presión de la fruta sobre un cono giratorio, lo que evita el esfuerzo manual y automatiza el proceso de extracción.

En esta comparativa se presentan de forma objetiva las características más relevantes de los exprimidores eléctricos más destacados del momento, detallando aspectos técnicos y de diseño sin sugerir recomendaciones de compra.

Newsletter

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO CON BRAZO DE UFESA

Ampliar

Con un motor de 600W, este exprimidor eléctrico de brazo de Ufesa destaca por su robusta estructura en acero inoxidable y sistema de vertido continuo. El doble cono permite extraer zumo de cítricos de cualquier tamaño, mientras el filtro de acero inoxidable separa eficazmente la pulpa. Todas las piezas son desmontables, facilitando así una limpieza cómoda tras cada uso.

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS TAURUS EASY PRESS LEGEND

Ampliar

Con un motor profesional de 1000W, el exprimidor Taurus Easy Press Legend combina cuerpo y vertido en acero inoxidable para mayor durabilidad. Incorpora filtro regulador de pulpa y dos conos de distinto tamaño, adaptándose a cualquier cítrico. El sistema de vertido continuo y su diseño totalmente desmontable facilitan la limpieza y el uso diario en la cocina.

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTIGOTEO DE BRAUN

Ampliar

Con sistema antigoteo mejorado, el exprimidor eléctrico Braun TributeCollection CJ3050 garantiza un vertido limpio y directo al vaso. Su potencia de 60W y el inicio automático al presionar la fruta simplifican la extracción. Todas las piezas, incluida la tapa protectora, son aptas para lavavajillas, facilitando la limpieza tras cada uso sin complicaciones.

EXPRIMIDOR COMPACTO MOULINEX PARA CÍTRICOS

Ampliar

Con un formato ultracompacto, este exprimidor eléctrico Moulinex ofrece doble sentido de giro en el cono para extraer más jugo de cítricos. La jarra transparente desmontable de 0,45 litros permite controlar la cantidad de zumo. Sus piezas aptas para lavavajillas y el compartimento para el cable facilitan tanto la limpieza como el almacenamiento diario en la cocina.

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO COMPACTO BOSTON TECH

Ampliar

Con diseño compacto y motor silencioso de 40W, el exprimidor eléctrico Boston Tech MasterJuicer combina doble giro automático y dos conos intercambiables para extraer jugo de cítricos con eficiencia. La jarra de 700 ml con marcas facilita el control de cantidad, mientras las piezas aptas para lavavajillas y materiales libres de BPA aseguran limpieza y seguridad diaria en la cocina.

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO CON AJUSTE DE PULPA BRAUN

Ampliar

Con sistema de ajuste de pulpa, el exprimidor eléctrico Braun CJ3000 BK permite seleccionar la textura del zumo según preferencia. Su doble sentido de giro maximiza la extracción y el bol calibrado de 350 ml facilita el control de cantidad. Todas las piezas son aptas para lavavajillas, lo que simplifica la limpieza tras cada uso diario.

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO DE BRAZO CECOTEC

Ampliar

El exprimidor eléctrico Cecotec EssentialVita Hyden 120 Hybrid tiene 120 W de potencia y dos conos desmontables para diferentes tamaños de cítricos. Además, cuenta con un sistema de extracción continua, vertido directo al vaso, piezas aptas para lavavajillas y un sistema antigoteo, lo que facilita su uso y limpieza.

EXPRIMIDOR CON REGULADOR DE PULPA MOULINEX

Ampliar

Con doble filtro extraíble, este exprimidor eléctrico Moulinex permite regular la cantidad de pulpa en cada zumo. La jarra transparente desmontable de 0,6 litros facilita el control visual. Su cono bidireccional maximiza la extracción, y todas las piezas desmontables pueden lavarse en el lavavajillas, lo que aporta comodidad y limpieza tras cada preparación.

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS RUSSELL HOBBS

Ampliar

Con estructura de acero inoxidable cepillado, el exprimidor eléctrico Russell Hobbs 22760-56 ofrece dos conos intercambiables para diferentes cítricos y función de doble sentido de giro, lo que maximiza la extracción de zumo. La boquilla antigoteo situada a 13 cm permite llenar vasos altos fácilmente, mientras que las piezas aptas para lavavajillas simplifican su limpieza diaria.

Temas

Taurus

Motor