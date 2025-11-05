Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bienestar

Duerme mejor y relájate al instante con este aceite esencial de lavanda puro y certificado

El aceite esencial lavanda orgánica PRANAROM ofrece una combinación de pureza certificada, aroma floral y versatilidad de uso para quienes buscan relajación, bienestar y cuidado natural en un solo producto.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:47

El uso de aceites esenciales sigue ganando adeptos entre quienes buscan alternativas naturales para mejorar el bienestar diario. El aceite esencial de lavanda orgánica PRANAROM se ha posicionado como una referencia destacada gracias a su composición 100% pura y natural, certificada bajo el sello HECT, que garantiza la autenticidad botánica y la calidad del producto. Su aroma floral y fresco es una de sus señas de identidad, apreciado tanto en aromaterapia como en el cuidado personal.

Este aceite esencial, extraído de Lavandula angustifolia, es conocido por su capacidad para favorecer la relajación y aliviar el estrés, además de ser valorado por su versatilidad. Puede utilizarse en difusores para crear un ambiente tranquilo, en el agua de limpieza para aportar fragancia y frescura al hogar, o incluso diluido para el cuidado de la piel sensible. La presentación en formato de 10 ml resulta práctica para un uso continuado y variado durante todo el año. La reputación de PRANAROM como laboratorio experto en aceites esenciales, junto con la alta valoración de los usuarios, refuerza el interés por este producto entre quienes buscan un aceite esencial de lavanda de calidad contrastada.

Uno de los puntos más relevantes es su versatilidad de uso: este aceite puede emplearse en difusores para aromatizar ambientes, en el agua de limpieza para otorgar fragancia y frescura, y diluido sobre la piel para calmar irritaciones o favorecer la reparación cutánea. Además, su aroma floral y fresco es especialmente apreciado por quienes buscan un ambiente relajante en el hogar o mejorar la calidad del sueño. El formato de 10 ml resulta práctico para quienes desean probar el producto o llevarlo consigo, permitiendo un uso continuado durante varias semanas.

ACEITE ESENCIAL LAVANDA ORGÁNICA PRANAROM 10ML

Comprar en Amazon

