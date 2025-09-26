Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la N-I en Legorreta por una colisión múltiple en dirección Vitoria

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL DIARIO VASCO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Deco

Bueno, bonito y barato: así es este sofá chaiselongue de tres plazas

Este sofá de MUEBLIX.COM ofrece versatilidad y montaje sencillo con chaiselongue intercambiable, siendo una opción práctica y asequible para quienes buscan funcionalidad sin renunciar a un diseño moderno.

Redacción De Tiendas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:09

El sofá 3 Plazas Chaiselongue Duruelo se presenta como una opción funcional y económica para quienes desean renovar el salón sin realizar una gran inversión. Este sofá destaca por su chaiselongue intercambiable, que permite adaptar el módulo largo tanto a la izquierda como a la derecha según las necesidades del espacio, aportando versatilidad en la distribución del hogar. Además, su diseño moderno en color gris encaja fácilmente en ambientes contemporáneos, mientras que los asientos y respaldos acolchados ofrecen un nivel de comodidad adecuado para el día a día.

Uno de los puntos fuertes de este modelo es su estructura de madera y aglomerado, que soporta hasta 350 kg de peso, lo que lo hace apto para familias o pisos compartidos. El montaje es sencillo y rápido, limitándose a colocar las patas y los cojines.

Relación calidad-precio muy buena

Relación calidad-precio muy buena

A pesar de su precio competitivo, el sofá ofrece detalles como apoyabrazos y una tela resistente. Estos matices lo posicionan como una opción práctica para quienes priorizan el precio y la funcionalidad por encima de los acabados premium, sobre todo si se compara con alternativas de gama superior de otras marcas del mercado

A pesar de su precio competitivo, el sofá ofrece detalles como apoyabrazos y una tela resistente. Estos matices lo posicionan como una opción práctica para quienes priorizan el precio y la funcionalidad por encima de los acabados premium, sobre todo si se compara con alternativas de gama superior de otras marcas del mercado.

El MUEBLIX.COM Sofa 3 Plazas Chaiselongue Duruelo destaca en el segmento de sofás económicos gracias a una serie de características que buscan equilibrar funcionalidad y coste. Uno de sus puntos más llamativos es la chaiselongue intercambiable, que permite adaptar el módulo largo tanto a la izquierda como a la derecha según la disposición del salón. Esta versatilidad resulta especialmente útil en viviendas de alquiler o estancias donde la distribución puede cambiar con frecuencia.

La estructura combina madera y aglomerado, logrando una capacidad de hasta 350 kg, una cifra superior a la de otros sofás de su rango de precio. Los asientos y respaldos están acolchados, con densidades diferenciadas (35kg/m³ para el asiento y 25kg/m³ para el respaldo), lo que proporciona una firmeza apreciada por quienes buscan un sofá que no se hunda rápidamente. El tapizado en color gris neutro facilita la integración en estilos decorativos modernos, y la tela ha sido valorada como resistente en varias opiniones de usuarios.

Newsletter

Sofá Chaiselongue Duruelo de tres plazas

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Aprovecha el espacio sin renunciar a la comodidad con estos prácticos sofás cama

Aprovecha el espacio sin renunciar a la comodidad con estos prácticos sofás cama

Da la bienvenida al otoño con estas acogedoras alfombras de salón

Da la bienvenida al otoño con estas acogedoras alfombras de salón

Aislamiento térmico y diseño contemporáneo para tu hogar con estas cortinas de salón

Aislamiento térmico y diseño contemporáneo para tu hogar con estas cortinas de salón

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  5. 5

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  6. 6 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  7. 7 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  9. 9

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  10. 10 Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bueno, bonito y barato: así es este sofá chaiselongue de tres plazas

Bueno, bonito y barato: así es este sofá chaiselongue de tres plazas