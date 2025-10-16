Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Solución funcional

Ahorra espacio en interiores de forma sencilla con esta puerta plegable de PVC

La tectake puerta plegable PVC combina resistencia al agua, diseño adaptable y fácil instalación para ofrecer una opción funcional y elegante en la optimización de espacios interiores.

Redacción De Tiendas

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:35

La puerta plegable PVC Tectake en color nogal destaca como una alternativa funcional y moderna para quienes desean optimizar el espacio en el hogar sin renunciar al diseño. Fabricada en plástico resistente al agua, esta puerta es especialmente útil en zonas húmedas como cocinas, baños o despensas, donde la durabilidad y el fácil mantenimiento son esenciales.

Su sistema de cierre magnético y la posibilidad de recortar la altura la convierten en una opción adaptable a diferentes necesidades y espacios, facilitando su integración en cualquier rincón de la casa.

Uno de los puntos fuertes de esta puerta plegable PVC es su capacidad de ahorrar espacio en habitaciones pequeñas, armarios empotrados o trasteros, donde una puerta tradicional puede resultar menos cómoda. El diseño plegable y la manija doble permiten un uso sencillo y cómodo, mientras que su instalación resulta accesible incluso para quienes no tienen experiencia en bricolaje. Además, la posibilidad de combinar dos puertas para crear una doble aporta versatilidad en la separación de ambientes, adaptándose a distintos estilos de interior.

Con una relación calidad-precio competitiva y un acabado en nogal que aporta calidez visual, este modelo responde a las demandas de quienes buscan opciones funcionales y económicas en puertas correderas de interior.

Uno de sus puntos más destacados es su material plástico resistente al agua, lo que le permite instalarse sin dificultades en espacios húmedos como baños o cocinas, a diferencia de muchas puertas de madera que pueden verse afectadas por la humedad.

PUERTA PLEGABLE PVC TECTAKE

