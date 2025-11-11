Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las mejores cápsulas Dolce Gusto para disfrutar de un buen café en casa o en la oficina

Las cápsulas Dolce Gusto proporcionan variedad de sabores y practicidad para preparar café en casa o en la oficina de manera sencilla.

Redacción De Tiendas

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:24

Preparar café en casa o en la oficina con cápsulas compatibles con el sistema Dolce Gusto es un proceso sencillo. Estas cápsulas permiten obtener bebidas de café mediante un formato monodosis, lo que facilita la preparación. El sistema admite recetas variadas, como espresso, café con leche, capuchino, macchiato y opciones aromatizadas.

La gama disponible incluye mezclas de café arábica y robusta, así como alternativas con leche y sabores variados.

NESCAFÉ DOLCE GUSTO ESPRESSO RISTRETTO ARDENZA

Con una mezcla arábica de tueste natural, NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Ristretto Ardenza ofrece cápsulas de café con intensidad 11 y notas a pimienta. Su crema dorada y el sistema de alta presión se utilizan para preparar el café. El envase es reciclable, lo que contribuye a la sostenibilidad.

CAFÉ CON LECHE DE NESCAFÉ DOLCE GUSTO

Con una fórmula equilibrada de café soluble y leche en polvo, NESCAFÉ Dolce Gusto Café con Leche presenta cápsulas monodosis que combinan estos ingredientes. El sistema de extracción de alta presión mejora el aroma y la crema, contribuyendo a una experiencia de café premium. Además, el envase es reciclable y respetuoso con el medio ambiente.

CAFÉ EN CÁPSULAS CAPPUCCINO CREMOSO DE STARBUCKS

Nuestro pack de 72 cápsulas es compatible con máquinas Dolce Gusto. Estas cápsulas, certificadas kosher, combinan café de tueste medio y leche en polvo, lo que permite una preparación fácil y rápida de café en casa. El café de tueste medio ofrece un sabor equilibrado y se complementa con la leche en polvo para una textura cremosa.

CARAMEL MACCHIATO DE STARBUCKS EN CÁPSULAS

Las cápsulas Starbucks Caramel Macchiato de Nescafé Dolce Gusto están compuestas por café molido de tueste natural, leche en polvo y sabor a caramelo. Su formato en cápsulas asegura frescura y comodidad, permitiendo una preparación fácil de café en casa. Estas cápsulas son compatibles con máquinas Dolce Gusto, ofreciendo una bebida de café dulce y práctica.

CAFÉ CON LECHE DE GIMOKA

Las cápsulas de café italianas Gimoka Café con Leche contienen café soluble y leche desnatada en polvo, son aptas para personas con intolerancia al gluten y permiten una preparación rápida y cómoda; el envase incluye 48 cápsulas monodosis reciclables, facilitando el consumo individual y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

UBAGO CAFETEROS CÁPSULAS COMPATIBLES DOLCE GUSTO

Fabricadas en España bajo estándares de calidad, estas cápsulas de café con leche de UBAGO cafeteros ofrecen intensidad 7/8 y una espuma cremosa característica. El formato de 48 unidades garantiza compatibilidad total con máquinas Dolce Gusto. Elaboradas con leche de ganaderías locales y cápsulas reciclables, proporcionan un sabor equilibrado y cuerpo medio en cada taza, cuidando además la sostenibilidad.

MEZCLA DE CAFÉ ROJA DE CAFFÈ BORBONE

Caffè Borbone Mezcla Roja contiene 90 cápsulas compatibles con Dolce Gusto. Esta mezcla está elaborada con granos robusta de alta calidad y un tueste oscuro, que proporciona un sabor intenso. Presenta notas de regaliz y el aroma característico del espresso napolitano. Cada taza ofrece una experiencia de café auténtica en casa.

ESPRESSO DECISO DE GIMOKA

Presentado en cápsulas compatibles con Dolce Gusto, Gimoka Espresso Deciso destaca por su tueste oscuro y una intensidad 13 que aporta un perfil rico y envolvente. Sus notas de cacao amargo y frutos secos realzan el sabor, mientras que la producción italiana garantiza calidad constante en cada taza. El formato de 64 unidades facilita el abastecimiento regular.

CÁPSULAS DE CAFÉ INTENSO DE CAFFE' VERGNANO 1882

'Caffe' Vergnano 1882' es una cápsula de café de tueste oscuro que combina granos arábica y robusta, ofreciendo un sabor intenso y equilibrado. Las cápsulas son fáciles de usar y permiten disfrutar de una taza de café rápidamente. El envase es ecológico y compostable, contribuyendo a reducir el impacto ambiental.

CAFÉ CON LECHE DE CENTRAL LECHERA ASTURIANA

Las Cápsulas de Café con Leche Entera de Central Lechera Asturiana contienen un 80% de leche en polvo y están elaboradas sin aditivos artificiales, lo que asegura un sabor natural. El envasado en atmósfera protectora ayuda a preservar la frescura y calidad del producto. Proporcionan una textura suave y un sabor cremoso en cada taza.

