El espacio ya no será excusa: Entrena en casa la cinta plegable DrumFit WayHome 1200 de Cecotec

Ejercicio en casaEl espacio ya no será excusa: Entrena en casa la cinta plegable DrumFit WayHome 1200 de Cecotec
La cinta de correr plegable DrumFit WayHome 1200 Sprint Cecotec ofrece entrenamientos personalizados y un diseño ultracompacto pensado para quienes buscan mantener la forma en casa sin renunciar al espacio.
Redacción De Tiendas
Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:37
La cinta de correr plegable DrumFit WayHome 1200 Sprint Cecotec ha ganado protagonismo, ya que entrenar en casa es una opción cada vez más elegida por quienes no quieren renunciar a un equipo funcional y compacto. Este modelo destaca por su motor de 600 W, que permite alcanzar velocidades de hasta 12 km/h, adaptándose tanto a rutinas suaves como a entrenamientos más exigentes. La superficie de carrera de 100x40 cm proporciona estabilidad y comodidad, algo que no siempre se encuentra en cintas plegables de gama similar.
Diseño ultracompacto
El panel de control LCD, sencillo pero completo, permite monitorizar velocidad, tiempo, distancia y calorías, mientras que los 12 programas predefinidos ofrecen variedad y personalización en los entrenamientos diarios.
La cinta de correr plegable DrumFit WayHome 1200 Sprint Cecotec destaca en el segmento doméstico gracias a una combinación de características que priorizan la funcionalidad y la comodidad. Su motor de 600 W permite una velocidad ajustable entre 1 y 12 km/h, rango superior al de muchas cintas plegables de gama similar, lo que ofrece una mayor adaptabilidad a distintos perfiles de usuario, desde principiantes hasta quienes buscan entrenamientos más intensos. Esta versatilidad es especialmente útil para familias o usuarios que desean progresar en su rutina sin necesidad de cambiar de equipo.
Uno de los puntos clave es la superficie de carrera de 100x40 cm, que proporciona mayor estabilidad y amplitud en la zancada en comparación con otros modelos compactos que suelen sacrificar espacio para ahorrar tamaño. El sistema de plegado horizontal ultracompacto permite guardar la cinta en apenas 20 cm de altura, facilitando su almacenamiento en pisos pequeños o espacios polivalentes.