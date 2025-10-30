Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jardín

Di adiós a las ramas rebeldes con esta mini motosierra SINPY: potencia, autonomía y seguridad en cada corte

La mini motosierra batería 6000 mAh SINPY ofrece una solución compacta y potente para la poda doméstica, combinando autonomía, seguridad y un completo kit de accesorios para facilitar cualquier tarea en el jardín.

Redacción De Tiendas

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:40

¿Te has encontrado alguna vez con ramas que bloquean la luz en tu jardín y no sabes cómo podarlas fácilmente? Imagina que estás en un hermoso jardín, rodeado de árboles frutales y arbustos florecientes. De repente, te das cuenta de que algunas ramas están obstruyendo la luz del sol y necesitan ser podadas. Para abordar esta tarea, una herramienta como la mini motosierra batería 6000 mAh SINPY ofrece características técnicas y funcionales que pueden ser útiles.

 

Potente motor

Potente motor

El motor de 880 vatios, superior al de la mayoría de mini motosierras eléctricas, permite cortes rápidos y eficientes en ramas de hasta 15 cm de diámetro, lo que facilita tareas de poda y bricolaje doméstico.

Uno de los principales atractivos de la mini motosierra batería 6000 mAh SINPY es su combinación de potencia, autonomía y seguridad en un formato compacto.

Este rendimiento se complementa con una batería de 6000 mAh que proporciona entre 30 y 40 minutos de uso continuo, superando a muchos modelos equivalentes que suelen ofrecer menos duración o baterías de menor capacidad. Además, el sistema de doble batería permite alternar entre ambas para evitar interrupciones durante el trabajo.

El sistema de engrase automático de la cadena es otro elemento diferenciador. Mientras que otras mini motosierras requieren lubricación manual, este modelo facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil de la cadena con solo presionar un pulsador. En cuanto a seguridad, incorpora un doble bloqueo de activación y un deflector para evitar salpicaduras, además de incluir guantes y gafas protectoras en el kit, un detalle poco habitual en la competencia.

Por último, destaca la amplitud del paquete de accesorios: se suministra con dos cadenas, barra guía, cargador rápido, maletín de transporte, destornillador y cepillo de limpieza, lo que permite empezar a trabajar nada más recibir el producto.

MINI MOTOSIERRA SINPY DE 6 PULGADAS CON BATERÍA

