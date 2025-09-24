Zinemaldia 2025: Colin Farrell, Mario Casas y Leiva, entre las estrellas que llegan hoy miércoles a San Sebastián

DV Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:17 Comenta Compartir

El Festival de Cine de San Sebastián 2025 continúa sumando glamour. Tanto que a las estrellas del séptimo arte que ya se han dejado ver por Donostia este miércoles 24 de septiembre se les unirán importantes rostros del panorama nacional e internacional. La mayoría de directores, actores, actrices y miembros del jurado se alojarán en el Hotel María Cristina, aunque los habrá que hagan lo propio en el Hotel Londres.

Con todo, se espera que incondicionales, turistas y curiosos les den un gran recibimiento en pleno Zinemaldia 2025. Estos son los actores, actrices, directores y miembros del jurado que tienen previsto su aterrizaje en Donostia este miércoles para asistir al Festival de Cine de San Sebastián.

Llegadas al Hotel María Cristina

13:10 Elvira Mínguez

13:30 Rubén Ochandiano

13:30 Mario Casas

13:30 Alberto San Juan

13:30 Fala Chen

13:30 Daniel Grao

13:30 Leiva

14:35 Edward Berger

17:55 Colin Farrell