Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy jueves a San Sebastián

El Festival de Cine de San Sebastián 2025 continúa sumando glamour. Tanto que a las estrellas del séptimo arte que ya se han dejado ver por Donostia este jueves 25 de septiembre se les unirán importantes rostros del panorama nacional e internacional. La mayoría de directores, actores, actrices y miembros del jurado se alojarán en el Hotel María Cristina, aunque los habrá que hagan lo propio en el Hotel Londres.

Con todo, se espera que incondicionales, turistas y curiosos les den un gran recibimiento en pleno Zinemaldia 2025. Estos son los actores, actrices, directores y miembros del jurado que tienen previsto su aterrizaje en Donostia este jueves para asistir al Festival de Cine de San Sebastián.

Llegadas al Hotel María Cristina

12:17 Rebecca Zlotowski

13:00 Javier Cercas

13:10 Lesley Manville

13:30 Álvaro Morte

13:30 Alejandra Onieva

16:30 Charlene Mckenna

23:59 Manolo Solo

24:25 Itsaso Arana