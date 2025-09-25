Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Álvaro Morte es uno de los rostros más conocidos que llegará este jueves al Zinemaldia.
Festival de Cine de San Sebastián

Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy jueves a San Sebastián

El Festival de Cine de Donostia recibe este 25 de septiembre a importantes nombres del panorama nacional e internacional

El Diario Vasco

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:33

El Festival de Cine de San Sebastián 2025 continúa sumando glamour. Tanto que a las estrellas del séptimo arte que ya se han dejado ver por Donostia este jueves 25 de septiembre se les unirán importantes rostros del panorama nacional e internacional. La mayoría de directores, actores, actrices y miembros del jurado se alojarán en el Hotel María Cristina, aunque los habrá que hagan lo propio en el Hotel Londres.

Con todo, se espera que incondicionales, turistas y curiosos les den un gran recibimiento en pleno Zinemaldia 2025. Estos son los actores, actrices, directores y miembros del jurado que tienen previsto su aterrizaje en Donostia este jueves para asistir al Festival de Cine de San Sebastián.

Llegadas al Hotel María Cristina

12:17 Rebecca Zlotowski

13:00 Javier Cercas

13:10 Lesley Manville

13:30 Álvaro Morte

13:30 Alejandra Onieva

16:30 Charlene Mckenna

23:59 Manolo Solo

24:25 Itsaso Arana

