Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy lunes a San Sebastián
El Festival de Cine de Donostia recibe este 22 de septiembre a importantes nombres del panorama nacional e internacional
El Diario Vasco
San Sebastián
Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:18
El Festival de Cine de San Sebastián 2025 continúa sumando glamour. Tanto que a las estrellas del séptimo arte que ya se han dejado ... ver por Donostia este lunes 22 de septiembre se les unirán importantes rostros del panorama nacional e internacional. La mayoría de directores, actores, actrices y miembros del jurado se alojarán en el Hotel María Cristina, aunque los habrá que hagan lo propio en el Hotel Londres.
Con todo, se espera que incondicionales, turistas y curiosos les den un gran recibimiento en pleno Zinemaldia 2025. Estos son los actores, actrices, directores y miembros del jurado que tienen previsto su aterrizaje en Donostia este lunes para asistir al Festival de Cine de San Sebastián.
Llegadas al Hotel María Cristina
12:15 Tamar Novas
12:17 Lucile Hadzihalilovic
12:17 François Ozon
12:17 Rebecca Marder
12:17 Benjamin Voisin
13:30 Alba Flores
13:30 Javier Rey
15:00 Iraia Elias
15:30 Ariadna Gil
17:50 Lolita Flores
19:30 Rosario Flores
19:30 Pedro Antonio Lazaga
21:20 Susana Abaitua
21:20 Blanca Suárez
21:20 Claudia Mora
Llegadas al Hotel Londres
13:10 Ana Rujas
21:20 Fito Páez
23:15 Yutaro Seki
23:15 Kentaro Hirase
23:15 Anne Nakamura
