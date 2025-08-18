El Velódromo acogerá los estrenos de 'Rondallas' y 'Hasta que me quede sin voz'

'Rondallas', la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, se estrenará en el Velódromo de Anoeta en la 73 edición del Zinemaldia. Será el 23 ... de septiembre. En el mismo marco, dos días después, se presentará 'Hasta que me quede sin voz', sobre el músico Leiva. Las entradas para estas proyecciones se ponen a la venta mañana martes.

Hacía seis años que Sánchez Arévalo no estrenaba una película; sus últimos trabajos han sido la serie 'Las de la última fila' y el cortometraje 'Pipiolos', además de publicidad. Para su regreso al cine ha optado por un filme que el propio director califica de «familiar», pero no entendido el término como algo infantil sino que va dirigida a una audiencia muy amplia, «desde los niños muy pequeños a mayores». Con un reparto íntegramente gallego, Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas y Fer Fraga protagonizan una comedia dramática sobre un municipio que dos años después de una trágico naufragio decide abandonar el luto y recuperar la rondalla (agrupación musical tradicional) del pueblo. El objetivo es competir en un concurso con otras localidades vecinas, pero sobre todo volver a mirar al futuro.

Ampliar 'Hasta que me quede sin voz', el retrato vital sobre el músico Leiva.

«Al venir a los ensayos de las rondallas, me enamoré de la sensación de comunidad. Se juntan con ilusión, con ganas de compartir. Me contagiaron ese amor por la comunidad. Busco que la película transmita eso», señala el realizador madrileño.

Vorágine

'Hasta que me quede sin voz' es una película de no ficción que retrata en primera persona el momento vital del músico Leiva, su vorágine y la delicada situación que atraviesa debido a una lesión irreversible en una de sus cuerda vocales. El filme es el resultado del un trabajo colectivo entre Mario Forniés, quien ha producido, entre muchos otros proyectos, videoclips del cantautor madrileño; Lucas Nolla, montador en numerosas pelíxula, y Sepia, fotógrafo y director de vídeos musicales.

En la pantalla gigante del Zinemaldia que se instalará en el Velódromo, con una capacidad para 2.000 espectadores, se podrá ver la proyección de las películas que clausurarán la Sección Oficial y Perlak, el tradicional Concierto & Proyección organizado junto a Euskadiko Orkestra y la Fundación SGAE el sábado 20 de septiembre, las sesiones matinales de Ikastetxeak Belodromoaun, la gala de EiTB y un pase del primer capítulo de la nueva temporada de 'Goazen'.

Descuentos

Las entradas para las proyecciones del Velódromo tienen un precio de 8,75 euros, y se podrán adquirir a partir de mañana, martes, 19 de agosto a las 10.00 horas a través de la web del Festival (https://sansebastianfestival.janto.es) y Kutxabank (https://tickets.kutxabank.es). Solamente se permite adquirir cuatro entradas por sesión, y comprando diez o más entradas en una sola compra, se aplicará un descuento del 25%. También se aplican descuentos con la tarjeta de Donostia Kultura y la Gaztetxartela de Kutxabank.

La entrada para el Concierto & Proyección es gratuita, pero será preciso recoger la invitación correspondiente, que estará disponible del 13 al 19 de septiembre en el punto de información del Festival de San Sebastián en el Kursaal, así como en la oficina de Donostia Turismo en el Boulevard donostiarra y el mismo día del concierto en el propio Velódromo. Lo mismo sucede con la gala del ente audiovisual vasco