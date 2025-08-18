Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Tres accidentes en solo hora y media complican el tráfico en la A-15 entre Hernani y Donostia
Escena de 'Rondallas', con Javier Gutiérrez.

El Velódromo acogerá los estrenos de 'Rondallas' y 'Hasta que me quede sin voz'

El Zinemaldia pone mañana a la venta las entradas para las películas de Sánchez Arévalo y Leiva

Teresa Flaño

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:29

'Rondallas', la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, se estrenará en el Velódromo de Anoeta en la 73 edición del Zinemaldia. Será el 23 ... de septiembre. En el mismo marco, dos días después, se presentará 'Hasta que me quede sin voz', sobre el músico Leiva. Las entradas para estas proyecciones se ponen a la venta mañana martes.

