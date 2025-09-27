Ungría y Lertxundi reciben el premio de la Filmoteca Vasca Los cineastas reciben un homenaje por el carácter pionero de sus películas, 'Ehun metro' y 'Hamaseigarrenean aidanez', dos hitos pioneros del cine vasco de los años 80

Los directores Alfonso Ungría y Anjel Lertxundi fueron homenajeados en el Festival de San Sebastián con el premio de la Filmoteca Vasca, en reconocimiento a su trayectoria y al valor pionero de sus trabajos. La entrega se celebró antes de la proyección en la sección Klasikoak de 'Ehun metro' (1985), dirigida por Ungría, y 'Hamaseigarrenean aidanez' (1985), de Lertxundi, dos de las cuatro películas restauradas recientemente por la Filmoteca Vasca y EITB bajo el auspicio del Gobierno Vasco.

Durante el acto, Joxean Fernández, director de la Filmoteca, recordó que aquellas producciones de mediados de los 80 «fueron proyectos a contracorriente que sembraron la semilla del cine vasco contemporáneo». En la misma línea, Joselu Blanco, director de programación de EITB, destacó que estas obras «no son solo películas, son parte de nuestra identidad colectiva, memoria viva que debemos conservar y compartir con el público».

La directora de Patrimonio Cultural, Propiedad Intelectual y Depósito Legal del Gobierno Vasco, Urkiri Salaberria, incidió en la necesidad de garantizar la transmisión del legado audiovisual, ya que su «objetivo es conservar y mejorar el patrimonio para que las futuras generaciones puedan hacerse cargo y les llegue tal y como nos ha llegado a nosotros, o mejor». Recordó que «siempre se dice que de una fuente vieja brota agua nueva, pero alguien tiene que cuidar esa fuente», y añadió que «debemos cuidar, reparar y revivir el patrimonio que tenemos, porque el cine es testimonio, pero para nosotros también es patrimonio». Salaberria agradeció a los cineastas «haber sido valientes en su época, haber sido jóvenes y habernos traído hasta donde estamos» y apeló a los más jóvenes presentes en la sala: «Ojalá se sientan a gusto y cojan el relevo».

Ungría, emocionado al recibir el galardón, agradeció el esfuerzo de las instituciones y del equipo técnico que ha hecho posible la recuperación de las películas. «Rescatar la historia de este país es muy importante. No cambiaría mi maravillosa lista de fracasos por un triunfo de mentira», señaló, antes de invitar al escenario a los protagonistas de su película, Klara Badiola y Patxi Bisquert: «Los directores sin productores ni actores no somos nada», subrayó.

Por su parte, Lertxundi evocó la aventura de aquellas cuatro producciones rodadas en euskera hace casi cuarenta años. «Mila esker a todos los que habéis trabajado para que estas películas tengan hoy una nueva vida. No hay cine sin espectadores, como no hay literatura sin lectores», indicó.

En total, la Filmoteca Vasca ha restaurado ya 200 cintas de patrimonio audiovisual, con el objetivo de devolver a las pantallas títulos fundamentales de la memoria cultural vasca, según han indicado desde el departamento. El ciclo de recuperación incluye también 'Zergatik panpox' (Xabier Elorriaga, 1985) y 'Oraingoz izen gabe' (José Julián Bakedano, 1986), cuyos directores serán homenajeados mañana sábado con el premio de la Filmoteca antes de la proyección de sus filmes restaurados.

El proceso de recuperación

La restauración de las cuatro películas se llevó a cabo a partir de los negativos originales en 35 mm conservados en la Filmoteca Española y en la Filmoteca Vasca, según explicaron desde la organización. El primer paso consistió en la limpieza y preparación mecánica del material fotoquímico para, posteriormente, proceder a su digitalización. En una segunda fase se eliminaron las imperfecciones causadas por el paso del tiempo, procurando en todo momento respetar la autenticidad del material original. El proceso concluyó con la corrección de color y sonido.

Los trabajos finalizaron el pasado mes de agosto bajo la supervisión del equipo técnico de la Filmoteca y de los propios directores, que en julio viajaron a Bolonia para participar en el proceso. Las cuatro películas fueron producidas por Irati Filmak con un presupuesto de 100 millones de pesetas financiados íntegramente por el departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

