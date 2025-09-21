Tigres, (Mas)palomas y el león Eduard

Sí, hoy llega Angelina Jolie y será la protagonista en el estreno de 'Couture' en el Kursaal, pero no solo de esa gran estrella vive ... el Zinemaldia. Porque tambien podríamos titular que es «el día de Jolie... y de Jose Ramon Soroiz». Quienes ya han visto el filme dicen que el actor está estupendo como protagonista de 'Maspalomas', la esperada película de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi que compite en Sección Oficial. El concurso se animó ayer con 'Los tigres', el aplaudido filme de Alberto Rodríguez con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. (Rodríguez vuelve el viernes, fuera de concurso pero también en Sección Oficial, con la serie 'Anatomía de un instante', basada en el libro de Javier Cercas). Más desigual es la francesa 'Deux pianos', de Arnaud Desplechin, con toque de culebrón revestido con barniz intelectual, y tampoco entusiasmó 'Six jours ce printemps-là', de Joaquim Lafosse.

En la pasarela de estrellas se anunció ayer una baja: Matt Dillon tampoco cenará aquí. Según la organización el actor ha tenido que cancelar su viaje y no vendrá a Donostia para presentar hoy 'Le cris des gardes', en la Sección Oficial, dirigida por Claire Denis. Será otro intérprete del filme, Isaach de Bankolé (Abidjan, Costa de Marfil, 1957) quien arrope la proyección de la película. Será la tercera vez que Bankolé visite el Zinemaldia, tras su paso con Jim Jarmusch y 'The Limits of Control' y la presentación de la película de Fermin Muguruza 'Black is beltza', donde ponía voz.

Para estrellas, Juliette Binoche, aplaudida en la pesentación de su primera película como directora, y Eduard Fernández, que recogió en Tabakalera el Premio Nacional de Cinematografía rodeado de amigos y compañeros. Fernández continuó el mensaje solidario con Palestina que ha marcado el inicio del Festival, resumido en el pañuelo palestino en el que se envolvió en su mensaje de agradecimiento.

Más denuncias contra Israel

La denuncia de los ataques de Israel sobre Gaza se notó también ayer, con la manifestación que terminó junto al Kursaal y los activistas que se colgaron del puente, y se intensifican en los próximos días. Mañana un grupo de cineastas presentará la marcha convocada para el miércoles por la tarde «para denunciar el genocidio». La marcha será ese día a las 18.30 desde la Plaza de Okendo tras la proyección de 'The Voice of Hind Rajab', el impresionante filme de la directora tunecina Kaouther Ben Hania que se proyecta en Perlak y que ganó el Especial del Jurado en Venecia. La película cuenta la historia real de cómo unos voluntarios de la Media Luna Roja recibieron la llamada de emergencia de una niña de seis años atrapada bajo el fuego en Gaza y suplicando ser rescatada.

Hay cine, 'glamour' e iniciativas sociales como la proyección, ayer, de los dos cortos elaborados por alumnos de la ESO de Bideberri y Mendiola en el barrio de Bidebieta. Fue en los Trueba, con grandes ovaciones. Y también se mantienen en el Festival otros felices y multitudinarios ritos como el concierto de la Euskadiko Orkestra en el Velódromo con música de películas, esta vez con el Coro Easo como invitado especial y con la batuta de Juanjo Ocón. Puro disfrute en ese enorme auditorio.