Tigres, (Mas)palomas y el león Eduard

El Festival aplaude la película de Alberto Rodríguez, acoge el premio a Fernández y recibe hoy a Angelina Jolie. Matt Dillon 'cancela' y siguen los mensajes de apoyo a Palestina

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:35

Sí, hoy llega Angelina Jolie y será la protagonista en el estreno de 'Couture' en el Kursaal, pero no solo de esa gran estrella vive ... el Zinemaldia. Porque tambien podríamos titular que es «el día de Jolie... y de Jose Ramon Soroiz». Quienes ya han visto el filme dicen que el actor está estupendo como protagonista de 'Maspalomas', la esperada película de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi que compite en Sección Oficial. El concurso se animó ayer con 'Los tigres', el aplaudido filme de Alberto Rodríguez con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. (Rodríguez vuelve el viernes, fuera de concurso pero también en Sección Oficial, con la serie 'Anatomía de un instante', basada en el libro de Javier Cercas). Más desigual es la francesa 'Deux pianos', de Arnaud Desplechin, con toque de culebrón revestido con barniz intelectual, y tampoco entusiasmó 'Six jours ce printemps-là', de Joaquim Lafosse.

