Stamp, junto con Stephan Elliot, director de 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto' en el Zinemaldia de 1994. J. Gallego.

Terence Stamp, el magnetismo de una leyenda que se enfadó en San Sebastián y casi entrega un premio

El actor británico, recordado por sus intervenciones en 'Superman' o 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto', falleció este domingo a los 87 años, según informó su familia

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:08

De mirada intensa y presencia hipnótica, Terence Stamp fue mucho más que un actor, se hizo un rostro que marcó a fuego medio siglo de ... cine europeo y hollywoodiense. Su trayectoria, forjada desde los años sesenta, transitó con naturalidad entre la elegancia, la amenaza y la vulnerabilidad, convirtiéndose en una presencia inolvidable para varias generaciones de cinéfilos. La noticia de su fallecimiento a los 87 años deja huérfano a un cine que, en muchos de sus momentos más memorables, tuvo algo de su sombra o de su voz.

Espacios grises

