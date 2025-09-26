Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alejandra Onieva, Álvaro Morte, Alberto Rodríguez, Eduard Fernández y Manolo Solo, ayer en el photocall de 'Anatomía de un instante'. IÑIGO ROYO
Sección Oficial fuera de concurso | 'Anatomía de un instante'

«Supongo que saldrán cosas del 23-F, pero este país está preparado»

Alberto Rodríguez adapta en una serie de cuatro capítulos el libro de Javier Cercas 'Anatomía de un instante' sobre el intento de golpe de estado y la toma del Congreso

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:17

En su libro de 2009 'Anatomía de un instante', el escritor Javier Cercas aborda el intento de golpe de estado del 23-F y plantea ... la hipótesis de que los tres 'traidores' a sus respectivas causas que permanecieron sentados en sus escaños –el exfalangista Adolfo Suárez, el exgolpista Gutiérrez Mellado y el 'claudicante' de su ideario comunista Santiago Carrillo–, salvaron el honor del país tras haber tejido la Transición. El realizador Alberto Rodríguez ha convertido el libro en una serie homónima de cuatro episodios, encargada por Movistar Plus. La producción se presentó ayer en la Sección Oficial fuera de concurso. «Me interesa el relato de Cercas, pero también la Historia. Supongo que habrá cosas sobre el 23-F que sabremos con el tiempo, pero lo que tengo claro es que este país está preparado porque ha demostrado ser maduro», aseguró el director.

