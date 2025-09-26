«Supongo que saldrán cosas del 23-F, pero este país está preparado»

En su libro de 2009 'Anatomía de un instante', el escritor Javier Cercas aborda el intento de golpe de estado del 23-F y plantea ... la hipótesis de que los tres 'traidores' a sus respectivas causas que permanecieron sentados en sus escaños –el exfalangista Adolfo Suárez, el exgolpista Gutiérrez Mellado y el 'claudicante' de su ideario comunista Santiago Carrillo–, salvaron el honor del país tras haber tejido la Transición. El realizador Alberto Rodríguez ha convertido el libro en una serie homónima de cuatro episodios, encargada por Movistar Plus. La producción se presentó ayer en la Sección Oficial fuera de concurso. «Me interesa el relato de Cercas, pero también la Historia. Supongo que habrá cosas sobre el 23-F que sabremos con el tiempo, pero lo que tengo claro es que este país está preparado porque ha demostrado ser maduro», aseguró el director.

Rodríguez estuvo acompañado en la rueda de prensa por los actores Álvaro Morte (Adolfo Suárez), Eduard Fernández (Santiago Carrillo) y Manolo Solo (Gutiérrez Mellado), los productores José Manuel Lorenzo y Susana Herreras, y los guionistas Rafael Cobos y Fran Araújo. El director y coguionista de la serie confesó que cuando le propusieron adaptar el libro» a mí no me apetecía volver a la Transición. «Hasta que leí el libro y me pareció fascinante el relato nuevo que ordenaba los hechos ya conocidos de otra forma».

«El 25% de los británicos cree que Churchill es un personaje de ficción. Eso pasará con Suárez, Carrillo o Gutiérrez Mellado»

La idea fue del propio Lorenzo, que «llevaba tiempo queriendo hacer algo sobre la Transición por la gente joven que ni se acordaba de quién era Suárez, y cuando tras leer veinte libros sobre el tema, en el de Cercas vi lo que yo quería hacer». Un Cercas que asistió a la proyección de anoche en San Sebastián, pero que no quiso participar en la rueda de prensa por «no quitar el foco» de la serie. En este punto, Alberto Rodríguez explicó que el libro empieza con la referencia a una encuesta realizada hace años en el Reino Unido, en la que el 25% creía que Churchill era un personaje de ficción. «Eso pasará aquí con alguno de los tres 'traidores' o con los tres», indicó el realizador sevillano. Y puede que no vaya desencaminado porque buena parte de las preguntas de la rueda de prensa, en la que eran mayoría los acreditados jóvenes, giró en torno a cuestiones como la caracterización de los personajes o a los aspectos técnicos del rodaje, con una práctica ausencia de preguntas en torno a la historia del golpe y sus entresijos.

Las caracterizaciones

También hubo alguna relectura del pasado más reciente. Cuando en 2009 se publicó el libro, evocó Lorenzo citando a Cercas, «medio país estuvo en contra, se convirtió en un libro anti-sistema y el que lo defendía era Pablo Iglesias. Ahora se considera un libro prosistema», indicó en alusión a la revisión a la que se ha sometido la Transición en los últimos años. Cuestionado o no, lo cierto es que el libro fue tal éxito que el mismo año de su lanzamiento ya tenía su edición en bolsillo.

Así como en su caracterización de Suárez Álvaro Morte luce una nariz postiza que fue sometida a debate y finalmente aprobada, Eduard Fernández apenas requirió maquillaje para meterse en la piel de Santiago Carrillo, «un placer y un honor porque fue el gran perdedor de todo aquello, al que le pasó por encima un vendaval llamado Felipe González», aseguró el actor, que ya en tono de chanza, indicó que el director le dijo que no hablara tan lento como el propio Carrillo «o el episodio duraría dos horas». Solo no tuvo esa presión de emular a Gutiérrez Mellado ya que era el menos conocido por la gente.