Una escena de 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel.

Y solo quedó una galga, 'Atómica'. Y era de oro puro

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel ganaron el premio al mejor guion en la Semana de la Crítica de Cannes por 'Ciudad sin sueño'

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:05

Un quad rojo sigue el rastro que deja al marcharse de la Cañada Real la furgoneta de la familia de Toni, el nieto de un ... hombre que es un coloso, un chatarrero noble, un buen cazador y sabe escuchar el viento que sopla en el páramo, entre jaras, basura y, acaso, alguna bomba de la Guerra Civil. Se va la familia a un barrio de esos que se supone son mejores que las casas de uralita y adobe. Se va y en ese momento el espectador oye a Morente y a Lagartija Nick cantando y tocando a Lorca, a Federico, «No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie. No duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie».

