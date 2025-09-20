«Quiero que al ver la película el público recupere las sensaciones nostálgicas y de dulzura de las vacaciones»

Naroa Ascunce Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:59 | Actualizado 22:26h. Comenta Compartir

El cineasta belga Joachim Lafosse ha presentado en el Festival de San Sebastián su última película, 'Six Days in Spring', incluida en la Sección Oficial a concurso. El filme, escrito junto a Chloé Duponchelle y Paul Ismael, narra la historia de Sana, una madre separada que, pese a atravesar un momento difícil, intenta ofrecer unas vacaciones de primavera a sus hijos. Sin dinero y con los planes fallidos, la familia se instala en secreto durante seis días en una villa de la Riviera francesa que pertenece a los exsuegros de la protagonista. Un paraíso soleado que marcará el final de la inocencia infantil.

«Esta era una historia que quería contar desde hace muchos años», explicaba el director en la rueda de prensa. «Cuando mis padres se separaron, mi madre no podía permitirse vacaciones. Una noche, mi hermano y yo le propusimos ir a casa de mis abuelos paternos. Ella no podía acompañarnos, pero aceptó. Sin embargo, la película no cuenta mi historia personal, sino que trata de esa sensación de exclusión: cuando alguien siente que debe esconderse porque cree que no tiene derecho a estar allí. Y eso refleja cómo los conflictos entre adultos repercuten directamente en los niños».

Para dar vida a Sana, Lafosse eligió a la actriz Eye Haïdara, cuya reacción al leer el guion lo convenció de inmediato. «Lo que me decidió fue que se preocupó enseguida por el personaje y por cómo encarnarlo», ha señalado. Por su parte, Haïdara explicaba que «era una gran responsabilidad» interpretar un rol inspirado en una persona tan cercana al director. «Pero me dio una enorme libertad. Joachim me alimentó con recuerdos y anécdotas que me ayudaron a construir a Sana con ternura y fuerza».

Los niños toman la palabra

Uno de los momentos más emotivos de la presentación llegó cuando los pequeños protagonistas, Leonis y Teodor Pinero Müller, subieron al escenario invitados por el propio director. «No hay que hablar en lugar de los niños, ellos deben expresarse por sí mismos», indicaba. El más pequeño comentó que «no es una experiencia que uno tenga todos los días» y recalcaba que fue «una decisión personal» participar en el rodaje. Lafosse aprovechó para agradecer a las familias la confianza depositada en el proyecto.

Más allá de lo personal, el director también ha subrayado el trasfondo político y social de la obra: «El cine debe mostrar cómo los conflictos de pareja arrastran a los hijos. En este caso, también es un homenaje a mi madre, a su deseo de no renunciar a la vida pese a las dificultades. Cuando alguien se ve obligado a esconderse, ahí empieza el verdadero problema. Y lo que busco es que, al ver la película, el público recupere esas sensaciones nostálgicas y de dulzura de las vacaciones».

Festival Internacional de Cine de San Sebastián