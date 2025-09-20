Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los actores Jules Waringo, Leonis y Teoudor Piñero Muller junto a la actriz Eye Haidara y el director Joachim Lafosse posan en el photocall de la película Six Jours. Iñigo Royo
Six Days in Spring

«Quiero que al ver la película el público recupere las sensaciones nostálgicas y de dulzura de las vacaciones»

Joachim Lafosse presenta 'Six Days in Spring', un homenaje a su madre y a la infancia interrumpida

Naroa Ascunce

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:59

El cineasta belga Joachim Lafosse ha presentado en el Festival de San Sebastián su última película, 'Six Days in Spring', incluida en la Sección Oficial a concurso. El filme, escrito junto a Chloé Duponchelle y Paul Ismael, narra la historia de Sana, una madre separada que, pese a atravesar un momento difícil, intenta ofrecer unas vacaciones de primavera a sus hijos. Sin dinero y con los planes fallidos, la familia se instala en secreto durante seis días en una villa de la Riviera francesa que pertenece a los exsuegros de la protagonista. Un paraíso soleado que marcará el final de la inocencia infantil.

«Esta era una historia que quería contar desde hace muchos años», explicaba el director en la rueda de prensa. «Cuando mis padres se separaron, mi madre no podía permitirse vacaciones. Una noche, mi hermano y yo le propusimos ir a casa de mis abuelos paternos. Ella no podía acompañarnos, pero aceptó. Sin embargo, la película no cuenta mi historia personal, sino que trata de esa sensación de exclusión: cuando alguien siente que debe esconderse porque cree que no tiene derecho a estar allí. Y eso refleja cómo los conflictos entre adultos repercuten directamente en los niños».

Para dar vida a Sana, Lafosse eligió a la actriz Eye Haïdara, cuya reacción al leer el guion lo convenció de inmediato. «Lo que me decidió fue que se preocupó enseguida por el personaje y por cómo encarnarlo», ha señalado. Por su parte, Haïdara explicaba que «era una gran responsabilidad» interpretar un rol inspirado en una persona tan cercana al director. «Pero me dio una enorme libertad. Joachim me alimentó con recuerdos y anécdotas que me ayudaron a construir a Sana con ternura y fuerza».

Los niños toman la palabra

Uno de los momentos más emotivos de la presentación llegó cuando los pequeños protagonistas, Leonis y Teodor Pinero Müller, subieron al escenario invitados por el propio director. «No hay que hablar en lugar de los niños, ellos deben expresarse por sí mismos», indicaba. El más pequeño comentó que «no es una experiencia que uno tenga todos los días» y recalcaba que fue «una decisión personal» participar en el rodaje. Lafosse aprovechó para agradecer a las familias la confianza depositada en el proyecto.

Más allá de lo personal, el director también ha subrayado el trasfondo político y social de la obra: «El cine debe mostrar cómo los conflictos de pareja arrastran a los hijos. En este caso, también es un homenaje a mi madre, a su deseo de no renunciar a la vida pese a las dificultades. Cuando alguien se ve obligado a esconderse, ahí empieza el verdadero problema. Y lo que busco es que, al ver la película, el público recupere esas sensaciones nostálgicas y de dulzura de las vacaciones».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  10. 10

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Quiero que al ver la película el público recupere las sensaciones nostálgicas y de dulzura de las vacaciones»

«Quiero que al ver la película el público recupere las sensaciones nostálgicas y de dulzura de las vacaciones»