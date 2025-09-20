Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guillaume Marbeck y Zoey Deutch protagonizan 'Nouvelle Vague'.

¿Quieren una ola? Tendrán un maremoto, dijeron

'Nouvelle Vague' de Richard Linklater, el filme que cuenta la pasión del cine que hizo surgir 'À bout de souffle', inauguró Perlak

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Suena 'Tout l´amour' interpretado por Dario Moreno. Suena 'Scoubidou' cantado por Sacha Distel. Suena 'Tu me donnes' en la voz de Dalida. Suena 'Trinité et ... finale' de Jean Constantine. Suena, na-tu-ral-men-te, la adaptación que Richard Anthony hizo del 'Three Cool Cats' de Jerry Leiber y Mike Stoller, convirtiéndola, como no podía ser de otra manera, en 'Nouvelle Vague'. Sí, esa canción que dice cosas como 'Un pequeño M.G., tres amigos sentados en su coche bajo una farola, leyendo el periódico con aire orgulloso (...)'

