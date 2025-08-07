Las 16 películas que integran la retrospectiva del Zinemaldia 2025 dedicada a la guionista Lillian Hellman Con motivo de la publicación de la monografía 'Lillian Hellman. Ficción, memoria y compromiso', el Zinemaldia recupera 16 de sus obras

DV Jueves, 7 de agosto 2025, 23:49 Comenta Compartir

16 películas formarán parte de la retrospectiva que prepara el Festival sobre la guionista Lillian Hellman. Aprovechando que en esta 73ª edición se publicará el monográfico 'Lillian Hellman. Ficción, memoria y compromiso', Zinemaldia y la Filmoteca Vasca han reunido 16 de sus títulos, estrenados entre 1935 y 1999, para honrar la figura, enigmática y reivindicativa, de la guionista. En el ciclo se encuentran, entre otras, la película con la que debutó en el mundo del cine, 'The Dark Angel', varias de las películas que dirigió William Wyler y otras que llevó a cabo junto al director Lewis Milestone.

Ampliar

The dark angel

Director: Sidney Franklin (EEUU).

País de producción: EEUU

Intérpretes: Fredric March, Merle Oberon, Herbert Marshall, Janet Beecher, John Halliday.

Sinopsis: Kitty (Merle Oberon) y Alan (Fredric March) se conocen desde niños. Ya adultos, siguen enamorados. Alan es llamado a filas y antes de partir deciden casarse. Como no encuentran un sacerdote, sellan la alianza a su manera. Pero cuando Alan vuelve de la guerra, la relación ya no será la misma.

Ampliar

These three

Director: William Wyler(EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Miriam Hopkins, Merle Oberon, Joel McCrea, Catherine Doucet, Alma Kruger.

Sinopsis: Karen y Marta, compañeras de la universidad y ya graduadas, convierten una granja que ha heredado Karen de su abuela en un colegio para chicas. Pero un día las dos profesoras y el doctor Joe Cardin, el médico que las animó a construir la escuela, se ven envueltos en un escándalo cuando una alumna perversa se dedica a difamarlos.

Ampliar

Dead end

Director: William Wyler(EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Sylvia Sidney, Joel McCrea, Humphrey Bogart, Wendy Barrie, Claire Trevor.

Sinopsis: La acción acontece en el East Side de Nueva York, un barrio de clase humilde al que se ha mudado gente de clase alta dado el reclamo pintoresco que ha adquirido la zona. También regresa al lugar el gánster Baby Face Martin (Humphrey Bogart), que se reencuentra con su madre y una antigua novia.

Ampliar

The spanish earth

Director: Joris Ivens (EEUU). País de producción: EEUU.

Sinopsis: Financiada con 2.000 dólares y realizada por Joris Ivens, el documental muestra el conflicto de la Guerra Civil española desde el punto de vista de los milicianos y el del movimiento de los campesinos. Contó con la participación de Lillian Hellman (sin acreditar), Ernest Hemingway, John Dos Passos, Orson Welles y Jean Renoir.

Ampliar

The cowboy and the lady

Director: H.C. Potter (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Gary Cooper, Merle Oberon, Patsy Kelly, Walter Brennan, Fuzzy Knight.

Sinopsis: Stretch Willoughby (Gary Cooper) es un cowboy rudo pero con buenos sentimientos. Aunque no tiene nada que ver con su forma de ser, acaba enamorándose de Mary Smith (Merle Oberon), una joven adinerada. Ella no soporta que nadie le diga lo que tiene que hacer. Participación sin acreditar de Hellman.

Ampliar

The westerner

Director:William Wyler (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Gary Cooper, Walter Brennan, Doris Davenport, Fred Stone, Forrest Tucker.

Sinopsis: Western sobre las relaciones que se establecen entre Cole Harden (Gary Cooper), un vaquero honesto, y Roy Bean (Walter Brennan, recompensado con un Oscar al mejor actor secundario por este trabajo), personaje caprichoso y de singular moralidad, conocido históricamente como el juez de la horca. Hellman colaboró en el guion sin acreditar.

Ampliar

The little foxes

Director:William Wyler (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Bette Davis, Herbert Marshall, Teresa Wright, Richard Carlson, Dan Duryea.

Sinopsis: A finales del siglo XIX, en una población sureña, la calculadora y despiadada Regina Giddens (Bette Davis) entabla una lucha sin cuartel contra sus hermanos para quedarse con la herencia familiar. En sus planes no tienen cabida los sentimientos, ni siquiera hacia su marido (Herbert Marshall), un hombre honrado que regresa a casa después de sufrir una grave enfermedad. En medio de la asfixiante atmósfera creada por la desmedida ambición de su esposa, sólo encontrará calor humano en el amor de su hija.

Ampliar

The north star

Director:Lewis Milestone (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Anne Baxter, Dana Andrews, Walter Huston, Walter Brennan, Ann Harding.

Sinopsis: Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1941, los alemanes invaden las poblaciones fronterizas de la Rusia comunista. Un grupo de jóvenes abandonan uno de estos pueblos, llamado Estrella del Norte, y emprenden un viaje que estará lleno de dificultades.

Ampliar

Whatch on the rhine

Director:Herman Shumlin (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Bette Davis, Paul Lukas, Geraldine Fitzgerald, Lucile Watson, Beulah Bondi.

Sinopsis: Un ingeniero alemán comprometido con la causa antinazi (Paul Lukas) y su esposa estadounidense (Bette Davis) se instalan con sus tres hijos en la casa familiar de ella, donde coinciden con un aristócrata rumano que simpatiza con los nazis.

Ampliar

The searching wind

Director:William Dieterle (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Robert Young, Sylvia Sidney, Ann Richards, Dudley Digges, Douglas Dick.

Sinopsis: Europa, década de 1920. Alex Hazen (Robert Young) es un embajador a quien no le resulta fácil tomar partido. Molesta con él, Cassie Bowman (Sylvia Sidney) le deja en Roma, justo antes de que Mussolini tome el poder. Concluida la II Guerra Mundial, Emily (Ann Richards), esposa de Hazen, invita a cenar a Cassie, convertida en una periodista reputada.

Ampliar

Another Part of the Forest

Director:Michael Gordon (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Fredric March, Dan Duryea, Edmond O'Brien, Ann Blyth, Florence Eldridge.

Sinopsis: Precuela de The Little Foxes. El relato está ambientado dos décadas antes de los hechos narrados en aquel filme y muestran las complejas y conflictivas relaciones de los miembros de la familia Hubbard. La figura central de The Little Foxes está interpretada aquí por Ann Blyth, enfrentada con sus padres porque quiere casarse con un miembro de la confederación.

Ampliar

The children´s hour (La calumnia)

Director:William Wyler (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, James Garner, Miriam Hopkins, Fay Bainter.

Sinopsis: Karen (Audrey Hepburn) y Martha (Shirley MacLaine) son maestras en una escuela para niñas. Una alumna maliciosa y vengativa, despechada por un castigo que ha recibido, escucha por casualidad un comentario y lo utiliza, distorsionándolo, para acusar a sus profesoras de una conducta reprobable. Los escandalosos rumores sobre la relación sentimental de las dos profesoras se extienden velozmente por la comunidad escolar, con repercusiones inmediatas y devastadoras.

Ampliar

Toys in the attic (Cariño amargo)

Director:George Roy Hill (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Dean Martin, Geraldine Page, Yvette Mimieux, Wendy Hiller, Gene Tierney.

Sinopsis: Julian Berniers (Dean Martin) lleva a su esposa Lily (Yvette Mimieux) a Nueva Orleáns para que conozca a su familia. Llevan espléndidos regalos para Carrie (Geraldine Page) y Anne (Wendy Hiller), las hermanas de Julian, que albergan la esperanza de que su hermano las ayude económicamente; lo que ignoran es que Julian se ha visto obligado a cerrar su fábrica y tiene también problemas económicos.

Ampliar

The chase (La jauría humana)

Director:Arthur Penn (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, E.G. Marshall, Angie Dickinson.

Sinopsis: Un convicto (Robert Redford) que ha escapado de la cárcel vuelve a su pueblo, pero sus vecinos, gentes absolutamente degradadas, emprenden contra él una auténtica cacería como si se tratara de una diversión más. Solo el sheriff (Marlon Brando), un hombre integro y cabal, tratará de evitar su linchamiento.

Ampliar

Julia

Director:Fred Zinnemann (EEUU). País de producción: EEUU.

Intérpretes: Jane Fonda, Vanessa Redgrave, Jason Robards, Maximilian Schell, Hal Holbrook.

Sinopsis: En los años 20, la futura escritora estadounidense Lillian Hellman (Jane Fonda) conoce a Julia (Vanessa Redgrave), la hija de una acaudalada familia escocesa. Entre ellas surge una profunda amistad, pero se ven obligadas a separarse. Mientras Julia se va a estudiar a Oxford y posteriormente a Viena, donde es discípula de Freud, Lillian se convierte en una famosa dramaturga, pero añora la amistad de Julia, por lo que decide ir a visitarla a Viena. En Europa el nazismo está en pleno apogeo.

Ampliar

Dash and Lilly

Director:Kathy Bates (EEUU). País de producción: Reino Unido-EEUU.

Intérpretes: Sam Shepard, Judy Davis, Bebe Neuwirth, Laurence Luckinbill, David Paymer.

Sinopsis: Recreación de la relación amorosa y artística de los escritores Dashiell Hammett (Sam Shepard) y Lillian Hellman (Judy Davis). Su turbulenta historia se enmarca en hechos históricos como las dos guerras mundiales y la caza de brujas del senador Joseph McCarthy.