Rostros del cine español aterrizan en la gran cita cinematográfica

Bárbara Lennie, Antonio de la Torre, María Isasi y Carmen Machi ya están en Donostia

Jon Munarriz

Jon Munarriz

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:44

Las llegadas al Festival de Cine de San Sebastián no cesan. Más allá de Juliette Binoche que ha eclipsado con su presencia otros rostros conocidos del cine español ya descansan en la capital guipuzcoana. Bárbara Lennie, Carmen Machi, Antonio de la Torre, Alberto Rodriguez o Antonio Resines han sido algunos de los actores más reclamados por el público.

